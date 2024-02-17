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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İşte Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi! Bonservisi belli oldu...
Giriş Tarihi: 17.02.2024 08:53 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 08:54

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İşte Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi! Bonservisi belli oldu...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde gösterdiği performansla Avrupa devlerinin gözdesi konumuna gelen Ferdi Kadıoğlu için transfer yolu göründü. İki dev takım, yıldız oyuncu için devreye girerken, bonservisi de belli oldu. İşte o rakam ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İşte Ferdi Kadıoğlu’nun yeni adresi! Bonservisi belli oldu...

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sezonun sona ermesiyle birlikte yuvadan uçmaya hazırlanıyor.


Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İşte Ferdi Kadıoğlu’nun yeni adresi! Bonservisi belli oldu...

2018 yılından bu yana sarı-lacivertli formayı giyen yıldız oyuncu, yükselen performansıyla dikkat çekti.


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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İşte Ferdi Kadıoğlu’nun yeni adresi! Bonservisi belli oldu...

Formayı kapmasının ardından artan grafiğine devam eden 24 yaşındaki futbolcu, takımın vazgeçilmezleri arasına girdi.


Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İşte Ferdi Kadıoğlu’nun yeni adresi! Bonservisi belli oldu...

Bitmek bilmeyen enerjisi ve sergilediği futbolla göze çarpan yıldız isim, taraftarların da sevgilisi konumunda.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İşte Ferdi Kadıoğlu’nun yeni adresi! Bonservisi belli oldu...

Bu sezon 33 resmi maçta forma giyen Ferdi Kadıoğlu, 2 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

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