Giriş Tarihi: 17.02.2024 08:53
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
08:54
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İşte Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi! Bonservisi belli oldu...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde gösterdiği performansla Avrupa devlerinin gözdesi konumuna gelen Ferdi Kadıoğlu için transfer yolu göründü. İki dev takım, yıldız oyuncu için devreye girerken, bonservisi de belli oldu. İşte o rakam ve tüm detaylar...