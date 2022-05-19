Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus’ta flaş İstanbul gelişmesi! Lucescu’dan olay itiraf, Sörloth için resmi teklif...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ligin son haftası öncesi teknik direktör çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de bir numaralı aday olan Jorge Jesus konusunda çarpıcı gelişmeler yaşandı. Başkan Ali Koç'un bizzat devreye girdiği transfer için görüşmelerin İstanbul ayağı start alacakken, daha önce Beşiktaş ve Galatasaray'da da çalışan Mircea Lucescu'dan olay yaratacak Fenerbahçe itirafı geldi. Sarı-lacivertliler ayrıca, Alexander Sörloth için de resmi hamlede bulundu. İşte günün Fenerbahçe transfer haberleri...