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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus'ta flaş İstanbul gelişmesi! Lucescu'dan olay itiraf, Sörloth için resmi teklif...
Giriş Tarihi: 19.05.2022 09:18 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 09:43

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus'ta flaş İstanbul gelişmesi! Lucescu'dan olay itiraf, Sörloth için resmi teklif...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ligin son haftası öncesi teknik direktör çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de bir numaralı aday olan Jorge Jesus konusunda çarpıcı gelişmeler yaşandı. Başkan Ali Koç'un bizzat devreye girdiği transfer için görüşmelerin İstanbul ayağı start alacakken, daha önce Beşiktaş ve Galatasaray'da da çalışan Mircea Lucescu'dan olay yaratacak Fenerbahçe itirafı geldi. Sarı-lacivertliler ayrıca, Alexander Sörloth için de resmi hamlede bulundu. İşte günün Fenerbahçe transfer haberleri...

VOLKAN DEMİR
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus’ta flaş İstanbul gelişmesi! Lucescu’dan olay itiraf, Sörloth için resmi teklif...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ligin son haftası öncesi teknik direktör çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de bir numaralı aday olan Jorge Jesus konusunda çarpıcı gelişmeler yaşandı. Başkan Ali Koç'un bizzat devreye girdiği transfer için görüşmelerin İstanbul ayağı start alacakken, daha önce Beşiktaş ve Galatasaray'da da çalışan Mircea Lucescu'dan olay yaratacak Fenerbahçe itirafı geldi. Sarı-lacivertliler ayrıca, Alexander Sörloth için de resmi hamlede bulundu. İşte günün Fenerbahçe transfer haberleri...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus’ta flaş İstanbul gelişmesi! Lucescu’dan olay itiraf, Sörloth için resmi teklif...

SÖRLOTH'A RESMİ TEKLİF!

Ligin bitimine bir maç kala teknik direktör konusuna yoğunlaşan Fenerbahçe, transferde de boş durmuyor. Alexander Sörloth'un menajeri Morten Wivestad ile İstanbul'da ilk görüşme yapıldı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus’ta flaş İstanbul gelişmesi! Lucescu’dan olay itiraf, Sörloth için resmi teklif...

Leipzig kulübü, Norveçli golcü için 10 milyon Euro bonservis bedeli belirlerken, oyuncu 3 yıllık sözleşme ve senelik 3.5 milyon Euro maaş talep etti. Sarı-lacivertli yönetim Leipzig ile pazarlıklara 5 milyon Euro bonservis ile başlayacak, Sörloth'tan da maaş talebinde indirim istenecek.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus’ta flaş İstanbul gelişmesi! Lucescu’dan olay itiraf, Sörloth için resmi teklif...

LİSTEDE 3 İSİM DAHA VAR...

Başkan Ali Koç, teknik direktör konusunu hallettikten sonra santrfora yoğunlaşacak. Listede Vedat Muriqi, Seferovic ve Aboubakar da var.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus’ta flaş İstanbul gelişmesi! Lucescu’dan olay itiraf, Sörloth için resmi teklif...

JESUS İSTANBUL'A GELİYOR!

Brezilya basını, Jorge Jesus'un Flamengo'yu beklediği yönünde haberler yapsa da Portekizli hocanın ülkesinde yayımlanan O Jogo gazetesi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la 3. görüşmenin İstanbul'da yüz yüze olacağını duyurdu.

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