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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Jose Mourinho'dan bomba etkisi yaratacak hamle! Süper Lig'in yıldızını istedi...
Giriş Tarihi: 06.07.2024 17:03 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 17:04

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Jose Mourinho'dan bomba etkisi yaratacak hamle! Süper Lig'in yıldızını istedi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için ön eleme oynayacak olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Jose Mourinho ile sezona iddialı girmek isteyen yönetim, Portekizli teknik adamın da istediği yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte Süper Lig'de bomba etkisi yaratacak olan transfer hamlesi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Jose Mourinho’dan bomba etkisi yaratacak hamle! Süper Lig’in yıldızını istedi...

Geride bıraktığımız sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Jose Mourinho’dan bomba etkisi yaratacak hamle! Süper Lig’in yıldızını istedi...

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile hem Avrupa'da hem de Türkiye'de önemli başarılar elde etmek isteyen Kanarya, kadrosunu da buna göre şekillendirecek.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Jose Mourinho’dan bomba etkisi yaratacak hamle! Süper Lig’in yıldızını istedi...

Yeni sezon için Topuk Yaylası'ndaki kampını tamamlayacak olan sarı-lacivertli takım, Avusturya'da yeni bir kampa başladı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Jose Mourinho’dan bomba etkisi yaratacak hamle! Süper Lig’in yıldızını istedi...

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını devam ettiren sarı-lacivertli takım, En Nesyri sonrası Süper Lig'de bomba etkisi yaratacak bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Jose Mourinho’dan bomba etkisi yaratacak hamle! Süper Lig’in yıldızını istedi...

Michy Batshuayi ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Belçikalı golcünün yerine gelecek olan yıldız ismi gündemine aldı. İşte Mourinho'nun da onay verdiği o isim...

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