Giriş Tarihi: 06.07.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
17:04
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Jose Mourinho'dan bomba etkisi yaratacak hamle! Süper Lig'in yıldızını istedi...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için ön eleme oynayacak olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Jose Mourinho ile sezona iddialı girmek isteyen yönetim, Portekizli teknik adamın da istediği yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte Süper Lig'de bomba etkisi yaratacak olan transfer hamlesi...