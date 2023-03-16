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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Taraftarı çıldırtmıştı! İşte İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı...
Giriş Tarihi: 16.03.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 10:55

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Taraftarı çıldırtmıştı! İşte İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren sarı lacivertliler, yaz transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Transfer edilecek isimler üzerine arayışlar sürerken, takımdan ayrılacak isimler de belli oldu. Sevilla maçında taraftarlar tarafından eleştirilen yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci'nin bileti kesildi. İşte İrfan Can'ın yeni takımı ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Taraftarı çıldırtmıştı! İşte İrfan Can Kahveci’nin yeni takımı...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Taraftarı çıldırtmıştı! İşte İrfan Can Kahveci’nin yeni takımı...

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren sarı lacivertliler, yaz transfer dönemi için çalışmalarına başladı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Taraftarı çıldırtmıştı! İşte İrfan Can Kahveci’nin yeni takımı...

Transfer edilecek isimler üzerine arayışlar sürerken, takımdan ayrılacak isimler de belli oldu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Taraftarı çıldırtmıştı! İşte İrfan Can Kahveci’nin yeni takımı...

Sevilla maçında taraftarlar tarafından eleştirilen yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci'nin bileti kesildi. İşte İrfan Can'ın yeni takımı ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Taraftarı çıldırtmıştı! İşte İrfan Can Kahveci’nin yeni takımı...

Fenerbahçe, Sevilla ile oynadığı ve 2-0 mağlup olduğu UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçının rövanşını kazanmak istiyor.

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