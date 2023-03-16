Giriş Tarihi: 16.03.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 10:55

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Taraftarı çıldırtmıştı! İşte İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren sarı lacivertliler, yaz transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Transfer edilecek isimler üzerine arayışlar sürerken, takımdan ayrılacak isimler de belli oldu. Sevilla maçında taraftarlar tarafından eleştirilen yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci'nin bileti kesildi. İşte İrfan Can'ın yeni takımı ve tüm detaylar...