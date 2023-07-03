Giriş Tarihi: 03.07.2023 14:53 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 14:53

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ve beklenen oldu! Arda Güler gidiyor, yerine o geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Teknik direktör İsmail Kartal'ın istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Ryan Kent ve Dzeko transferlerini bitiren Kanarya'dan bomba bir hamle geldi. Arda Güler'in transfer olacağı konuşulurken Fenerbahçe, Arda'nın yerine yıldız oyuncuyu transfer etmek için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...