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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ve Zaha'dan flaş karar! F.Bahçe'ye gelecek mi?
Giriş Tarihi: 23.07.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 09:44

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ve Zaha'dan flaş karar! F.Bahçe'ye gelecek mi?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Birçok yıldız oyuncunun transferini resmen açıklayan Kanarya, sadece Zaha transferini bekliyor. Fenerbahçe camiasının tamamı bu transferi beklerken, yıldız oyuncu kararını verdi. Peki, Zaha Fenerbahçe'ye gelecek mi? İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ve Zaha’dan flaş karar! F.Bahçe’ye gelecek mi?

Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ve Zaha’dan flaş karar! F.Bahçe’ye gelecek mi?

Önümüzdeki sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ve Zaha’dan flaş karar! F.Bahçe’ye gelecek mi?

Birçok yıldız oyuncunun transferini resmen açıklayan Kanarya, sadece Zaha transferini bekliyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ve Zaha’dan flaş karar! F.Bahçe’ye gelecek mi?

Fenerbahçe camiasının tamamı bu transferi beklerken, yıldız oyuncu kararını verdi. Peki, Zaha Fenerbahçe'ye gelecek mi? İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ve Zaha’dan flaş karar! F.Bahçe’ye gelecek mi?

Jorge Jesus'un yerine İsmail Kartal'ın geldiği sarı lacivertlilerde yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

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