Giriş Tarihi: 03.07.2023 08:44 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 08:44

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yılın bombası patladı! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni teknik direktörü İsmail Kartal'ı resmen açıklayan Fenerbahçe, gelecek sezon transfer çalışmalarına da hız kazandırdı. Önümüzdeki sezon mutlaka şampiyon olmak isteyen sarı lacivertliler, güçlü bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Teknik direktör İsmail Kartal, Ryan Kent ve Edin Dzeko dışında 5 transfere daha ihtiyacı olduğunu belirtirken, yılın bombası patladı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızını transfer etmek için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...