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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yılın bombası patladı! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor...
Giriş Tarihi: 03.07.2023 08:44 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 08:44

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yılın bombası patladı! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni teknik direktörü İsmail Kartal'ı resmen açıklayan Fenerbahçe, gelecek sezon transfer çalışmalarına da hız kazandırdı. Önümüzdeki sezon mutlaka şampiyon olmak isteyen sarı lacivertliler, güçlü bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Teknik direktör İsmail Kartal, Ryan Kent ve Edin Dzeko dışında 5 transfere daha ihtiyacı olduğunu belirtirken, yılın bombası patladı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızını transfer etmek için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yılın bombası patladı! Galatasaray’ın eski yıldızı geliyor...

Süper Lig'de yeni teknik direktörü İsmail Kartal'ı resmen açıklayan Fenerbahçe, gelecek sezon transfer çalışmalarına da hız kazandırdı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yılın bombası patladı! Galatasaray’ın eski yıldızı geliyor...

Önümüzdeki sezon mutlaka şampiyon olmak isteyen sarı lacivertliler, güçlü bir kadro kurmak için düğmeye bastı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yılın bombası patladı! Galatasaray’ın eski yıldızı geliyor...

Teknik direktör İsmail Kartal, Ryan Kent ve Edin Dzeko dışında 5 transfere daha ihtiyacı olduğunu belirtirken, yılın bombası patladı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yılın bombası patladı! Galatasaray’ın eski yıldızı geliyor...

Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızını transfer etmek için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yılın bombası patladı! Galatasaray’ın eski yıldızı geliyor...

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ile 27 Temmuz'da ilk resmi maçına çıkacak olan Fenerbahçe dün sezonu açtı.

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