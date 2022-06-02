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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Acun Ilıcalı'dan transferde büyük bomba! Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor...
Giriş Tarihi: 02.06.2022 14:01 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 14:01

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Acun Ilıcalı'dan transferde büyük bomba! Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus'u takımın başına getirdikten sonra transferde atağa kalkması beklenen Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldızlar için şartlarını zorlamakta kararlı. Sarı-lacivertliler, 3 ismin transferi için girişimlerini hızlandırırken, Fenerbahçeliliği ile bilinen Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Başarılı televizyoncu, yıldız ismi kadrosuna katmak için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Jorge Jesus, takımdan ayrılması beklenen ismin gidişini veto etti. İşte günün son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Acun Ilıcalı’dan transferde büyük bomba! Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus'u takımın başına getirdikten sonra transferde atağa kalkması beklenen Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldızlar için şartlarını zorlamakta kararlı. Sarı-lacivertliler, 3 ismin transferi için girişimlerini hızlandırırken, Fenerbahçeliliği ile bilinen Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Başarılı televizyoncu, yıldız ismi kadrosuna katmak için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Jorge Jesus, takımdan ayrılması beklenen ismin gidişini veto etti. İşte günün son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Acun Ilıcalı’dan transferde büyük bomba! Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılmadan önce Göztepe'den Halil Akbunar ile söz kestiği fakat tecrübeli teknik direktörün sarı-lacivertli kulüpten ayrılmasının ardından transferin sürüncemeye girdiği ortaya çıktı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Acun Ilıcalı’dan transferde büyük bomba! Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor...

Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'u takımın başına getirmesinin ardından sarı-lacivertlilerde transfer stratejisi Portekizli teknik adamın inisiyatifine bırakıldı. Bu gelişme sonrası Halil Akbunar diğer talipleriyle görüşmeleri sıklaştırırken Fenerbahçe'nin nasıl bir adım atacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Acun Ilıcalı’dan transferde büyük bomba! Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor...

Başkan Ali Koç başarılı futbolcuyu takımda görmek isterken son karar Jorge Jesus'a bırakılacak. (Akşam)

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Acun Ilıcalı’dan transferde büyük bomba! Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor...

HEDEF MARCELO, CARVALHO VE GABIGOL

Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik adam Jorge Jesus rüya gibi bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Real Madrid'den ayrılan Marcelo, Real Betis'in yıldızı William Carvalho ve Flamengo'nun gol makinesi Gabigol listenin ilk sırasındaki isimler.

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