Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus'u takımın başına getirdikten sonra transferde atağa kalkması beklenen Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldızlar için şartlarını zorlamakta kararlı. Sarı-lacivertliler, 3 ismin transferi için girişimlerini hızlandırırken, Fenerbahçeliliği ile bilinen Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Başarılı televizyoncu, yıldız ismi kadrosuna katmak için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Jorge Jesus, takımdan ayrılması beklenen ismin gidişini veto etti. İşte günün son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...