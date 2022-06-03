Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getiren ve sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da ses getiren Fenerbahçe, kadro yapılanmasına başlarken Portekizli teknik adamdan flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertli kulübün efsanesi olan ve Sao Paulo U20 Takımı'nı çalıştıran Alex de Souza'ya Jorge Jesus teklifte bulunurken, Alex'in teklife verdiği yanıt açıklandı. İşte günün Fenerbahçe transfer haberleri...