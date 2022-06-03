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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Alex Jorge Jesus'u neden reddetti? Sebebini açıkladılar...
Giriş Tarihi: 03.06.2022 12:17 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 12:47

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Alex Jorge Jesus'u neden reddetti? Sebebini açıkladılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getiren ve sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da ses getiren Fenerbahçe, kadro yapılanmasına başlarken Portekizli teknik adamdan flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertli kulübün efsanesi olan ve Sao Paulo U20 Takımı'nı çalıştıran Alex de Souza'ya Jorge Jesus teklifte bulunurken, Alex'in teklife verdiği yanıt açıklandı. İşte günün Fenerbahçe transfer haberleri...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Alex Jorge Jesus’u neden reddetti? Sebebini açıkladılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getiren ve sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da ses getiren Fenerbahçe, kadro yapılanmasına başlarken Portekizli teknik adamdan flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertli kulübün efsanesi olan ve Sao Paulo U20 Takımı'nı çalıştıran Alex de Souza'ya Jorge Jesus teklifte bulunurken, Alex'in teklife verdiği yanıt açıklandı. İşte günün Fenerbahçe transfer haberleri...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Alex Jorge Jesus’u neden reddetti? Sebebini açıkladılar...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımın efsane ismi Alex de Souza'ya ekibinde olması için teklif yapmıştı. Alex, Jesus'un yaptığı bu teklife yanıt verdi.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Alex Jorge Jesus’u neden reddetti? Sebebini açıkladılar...

Alex, Jesus'un Fenerbahçe'nin başına geçmesinin ardından sosyal medyada bir paylaşım yapmış ve yeni görevinde başarılar dilemişti."

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Alex Jorge Jesus’u neden reddetti? Sebebini açıkladılar...

"BU HARİKA ÜLKENİN KEYFİNİ ÇIKAR"

Efsane isim paylaşımında, "Sosyal medya hesabından Jesus'a başarılar dileyen Alex de Souza, "Mister Jorge Jesus'a Türkiye'de bol şanslar. Umarım Portekiz ve Brezilya'da elde ettiği başarıları yakalarsınız. Brezilya'dan sizin başarılı olmanızı yürekten istiyorum. Bu harika insanlar ve ülkenin keyfini çıkarın. Başarılar" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Alex Jorge Jesus’u neden reddetti? Sebebini açıkladılar...

JESUS'UN TEKLİFİNE RET

Bu gelişme sonrası Portekizli çalıştırıcı, Alex'e teklif yapmış ve teknik ekibinde olmasını talep etmişti. Portekiz'in Record Gazetesi'nin haberine göre; Alex, teklifinden ötürü Jorge Jesus'a teşekkür etti ve Sao Paulo U20 Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılamayacağını iletti.

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