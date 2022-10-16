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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Altay Bayındır için tarihi karar! Aldığı teklifleri açıkladı
Giriş Tarihi: 16.10.2022 12:44 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 12:44

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Altay Bayındır için tarihi karar! Aldığı teklifleri açıkladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de performansıyla taraftarı ikiye bölen Altay Bayındır konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in eski kaleci antrenörü Michael Kraft, Altay Bayındır'la ilgili çarpıcı itiraflarda bulunurken, Fenerbahçe yönetimi de tarihi bir karara imza atmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Altay Bayındır için tarihi karar! Aldığı teklifleri açıkladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de performansıyla taraftarı ikiye bölen Altay Bayındır konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in eski kaleci antrenörü Michael Kraft, Altay Bayındır'la ilgili çarpıcı itiraflarda bulunurken, Fenerbahçe yönetimi de tarihi bir karara imza atmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Altay Bayındır için tarihi karar! Aldığı teklifleri açıkladı

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna başarılı bir şekilde devam eden Fenerbahçe'de Altay Bayındır gündemi meşgul ediyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Altay Bayındır için tarihi karar! Aldığı teklifleri açıkladı

Milli eldiven, 3 maçlık gol orucunun ardından Fatih Karagümrük karşısında penaltıya neden olurken, kalesine gelen 4 şutu da kurtaramamıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Altay Bayındır için tarihi karar! Aldığı teklifleri açıkladı

AEK Larnaca karşılaşmasında da yaptığı penaltıyla rakibi maça ortak eden Altay, eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Altay Bayındır için tarihi karar! Aldığı teklifleri açıkladı

İkiye bölünen Fenerbahçe taraftarlarından bir bölümü Altay'la devam edilmesini isterken, bir taraf da İrfan Can Eğribayat'ın görevi devralması yönünde görüş belirtmişti.

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