Giriş Tarihi: 16.10.2022 12:44
Güncelleme Tarihi: 16.10.2022
12:44
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Altay Bayındır için tarihi karar! Aldığı teklifleri açıkladı
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de performansıyla taraftarı ikiye bölen Altay Bayındır konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in eski kaleci antrenörü Michael Kraft, Altay Bayındır'la ilgili çarpıcı itiraflarda bulunurken, Fenerbahçe yönetimi de tarihi bir karara imza atmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...