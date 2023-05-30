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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oldu! Taraftarı yıkacak ayrılık...
Giriş Tarihi: 30.05.2023 15:32 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 15:32

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oldu! Taraftarı yıkacak ayrılık...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de son düzlüğe 74 puanla 2. sırada giren Fenerbahçe, bugün zorlu ve kritik Antalyaspor maçına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, bu karşılaşmaya mutlak galibiyet parolası ile çıkarken, ezeli rakibi Galatasaray'ın ise puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Bir yandan da yeni sezon içim kadro planlamasına başlayan Kanarya'da taraftarı yıkacak bir ayrılık yaşanacak. Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile taraftarın sevgilisi haline gelen Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oldu. İşte transfere ait tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Altay Bayındır’ın yeni adresi belli oldu! Taraftarı yıkacak ayrılık...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de son düzlüğe 74 puanla 2. sırada giren Fenerbahçe, bugün zorlu ve kritik Antalyaspor maçına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, bu karşılaşmaya mutlak galibiyet parolası ile çıkarken, ezeli rakibi Galatasaray'ın ise puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Bir yandan da yeni sezon içim kadro planlamasına başlayan Kanarya'da taraftarı yıkacak bir ayrılık yaşanacak. Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile taraftarın sevgilisi haline gelen Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oldu. İşte transfere ait tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Altay Bayındır’ın yeni adresi belli oldu! Taraftarı yıkacak ayrılık...

Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus ile fırtına gibi başlayan Kanarya, üst üste alınan başarılı sonuçlar ile uzun bir süre liderlik koltuğunda oturdu.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Altay Bayındır’ın yeni adresi belli oldu! Taraftarı yıkacak ayrılık...

Avrupa Ligi'ne de çok iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertli ekip, Dinamo Kiev, Aek ve Rennes'in bulunduğu grubu lider tamamlayarak son 16 turuna kalmıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Altay Bayındır’ın yeni adresi belli oldu! Taraftarı yıkacak ayrılık...

DÜNYA KUPASI ARASI YARAMADI

Daha sonra Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen aranın ardından liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, bir daha koltuğu devralamadı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Altay Bayındır’ın yeni adresi belli oldu! Taraftarı yıkacak ayrılık...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ise İspanyol temsilcisi Sevilla'ya elenen Kanarya'nın Avrupa macerası da sona erdi.

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