Giriş Tarihi: 30.05.2023 15:32 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 15:32

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oldu! Taraftarı yıkacak ayrılık...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de son düzlüğe 74 puanla 2. sırada giren Fenerbahçe, bugün zorlu ve kritik Antalyaspor maçına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, bu karşılaşmaya mutlak galibiyet parolası ile çıkarken, ezeli rakibi Galatasaray'ın ise puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Bir yandan da yeni sezon içim kadro planlamasına başlayan Kanarya'da taraftarı yıkacak bir ayrılık yaşanacak. Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile taraftarın sevgilisi haline gelen Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oldu. İşte transfere ait tüm detaylar...