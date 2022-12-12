SPALETTI: "FIRSAT OLURSA DEĞERLENDİRİRİZ"

Napoli Teknik Direktörü Luciano Spaletti, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu transferleriyle ilgili olarak, "Kulübümüzde transferlerle ilgilenen bir kişi var. Takip ettiği belki futbolcular vardır ama takımımız bizi şu anda gayet memnun ediyor. Özellikle sezon sonuna kadar herhangi bir takviye düşünmüyorum. Kadronun böyle kalmasını diliyorum. Ama eğer sezon sonunda bir fırsat olursa yetenekli futbolcuları bir değerlendirmeye alabiliriz. Ama şu anda öyle bir değerlendirmemiz yok.