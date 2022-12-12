Giriş Tarihi: 12.12.2022 10:15
Güncelleme Tarihi: 12.12.2022
10:15
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! İmzalar atılıyor, tek şart var...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da iç transfere yoğun mesai harcıyor. Avrupa devlerini peşinden sürükleyen Arda Güler'in durumunu netleştirmeye çalışan sarı-lacivertliler mutlu sona ulaşmak üzere. İmzaların atılması için tek şart var. İşte tüm detaylar...