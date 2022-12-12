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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! İmzalar atılıyor, tek şart var...
Giriş Tarihi: 12.12.2022 10:15 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 10:15

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! İmzalar atılıyor, tek şart var...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da iç transfere yoğun mesai harcıyor. Avrupa devlerini peşinden sürükleyen Arda Güler'in durumunu netleştirmeye çalışan sarı-lacivertliler mutlu sona ulaşmak üzere. İmzaların atılması için tek şart var. İşte tüm detaylar...

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! İmzalar atılıyor, tek şart var...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da iç transfere yoğun mesai harcıyor. Avrupa devlerini peşinden sürükleyen Arda Güler'in durumunu netleştirmeye çalışan sarı-lacivertliler mutlu sona ulaşmak üzere. İmzaların atılması için tek şart var. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! İmzalar atılıyor, tek şart var...

Avrupa devlerinin peşinden koştuğu Arda Güler'le ilgili her gün yeni bir iddiayla karşı karşıya kalan Fenerbahçe, bir yandan da bonservis sorununu çözmeye çalışıyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! İmzalar atılıyor, tek şart var...

PSG, Napoli, Ajax ve Tottenham, Liverpool, Borussia Dortmund gibi üst düzey takımlar tarafından yakından takip edilen genç yıldız için Napoli'den dikkat çeken bir açıklama gelmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! İmzalar atılıyor, tek şart var...

SPALETTI: "FIRSAT OLURSA DEĞERLENDİRİRİZ"

Napoli Teknik Direktörü Luciano Spaletti, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu transferleriyle ilgili olarak, "Kulübümüzde transferlerle ilgilenen bir kişi var. Takip ettiği belki futbolcular vardır ama takımımız bizi şu anda gayet memnun ediyor. Özellikle sezon sonuna kadar herhangi bir takviye düşünmüyorum. Kadronun böyle kalmasını diliyorum. Ama eğer sezon sonunda bir fırsat olursa yetenekli futbolcuları bir değerlendirmeye alabiliriz. Ama şu anda öyle bir değerlendirmemiz yok.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! İmzalar atılıyor, tek şart var...

Eğer kulübünüzde güçlü bir futbolcunuz varsa, topu aldığında neler yapması gerektiğini önceden biliyordur. Bizim sportif direktörümüz açıkçası bu konuda çok öngörülü. Eğer sezon sonunda yetenekli futbolcularla alakalı bir fırsat olursa tabii ki bu konuda bir hamle yapacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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