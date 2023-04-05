Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler için bomba iddia! Transferi pişman edecek, Cenk Tosun detayı şaşırttı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de transferi en çok konuşulan isimlerden olan Arda Güler için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Avrupa'ya transferine kesin gözüyle bakılan 18 yaşındaki yıldız için beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. Cenk Tosun'la ilgili detay şaşırtırken, karşı karşıya gelen takımlar belli oldu. İşte transfer haberine dair yaşananlar...