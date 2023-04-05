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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler için bomba iddia! Transferi pişman edecek, Cenk Tosun detayı şaşırttı...
Giriş Tarihi: 05.04.2023 14:01 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 14:03

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler için bomba iddia! Transferi pişman edecek, Cenk Tosun detayı şaşırttı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de transferi en çok konuşulan isimlerden olan Arda Güler için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Avrupa'ya transferine kesin gözüyle bakılan 18 yaşındaki yıldız için beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. Cenk Tosun'la ilgili detay şaşırtırken, karşı karşıya gelen takımlar belli oldu. İşte transfer haberine dair yaşananlar...

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler için bomba iddia! Transferi pişman edecek, Cenk Tosun detayı şaşırttı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de transferi en çok konuşulan isimlerden olan Arda Güler için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Avrupa'ya transferine kesin gözüyle bakılan 18 yaşındaki yıldız için beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. Cenk Tosun'la ilgili detay şaşırtırken, karşı karşıya gelen takımlar belli oldu. İşte transfer haberine dair yaşananlar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler için bomba iddia! Transferi pişman edecek, Cenk Tosun detayı şaşırttı...

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'le ilgili her geçen gün yeni transfer iddiaları ve gelişmeleri ortaya atılıyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler için bomba iddia! Transferi pişman edecek, Cenk Tosun detayı şaşırttı...

Son olarak Beşiktaş'la oynanan derbi mücadelesine ilk 11'de çıkan Arda Güler, iyi bir performans gösterse de takımının 4-2 yenilmesine engel olamamıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler için bomba iddia! Transferi pişman edecek, Cenk Tosun detayı şaşırttı...

"EGZOTİK BİR FUTBOLCU"

Geçtiğimiz günlerde İspanyol basını, 18 yaşındaki futbolcunun peşine düşen 4 dünya devini sayfalarına taşımıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler için bomba iddia! Transferi pişman edecek, Cenk Tosun detayı şaşırttı...

"Arda Güler egzotik bir yetenek. Bu yaz Türkiye'den ayrılıp ayrılmayacağını görmek için bekleyeceğiz." cümlelerinin kurulduğu haberde genç futbolcuyla Barcelona, PSG, Napoli ve Tottenham'ın ilgilendiği belirtilmişti.

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