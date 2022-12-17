Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler'e talipler her geçen gün artıyor. Son olarak Napoli'nin gündeminde olan 17 yaşındaki yıldıza bu kez bir başka dünya devi talip oldu. Avrupa'nın önde gelen ekibi, transfer için Arda'nın ailesi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüştü. İşte ayrıntılar...