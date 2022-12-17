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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler için devlerin kapışması! Bir talip daha çıktı, o rakama sıcak bakıyorlar...
Giriş Tarihi: 17.12.2022 11:48 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 11:48

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler için devlerin kapışması! Bir talip daha çıktı, o rakama sıcak bakıyorlar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler'e talipler her geçen gün artıyor. Son olarak Napoli'nin gündeminde olan 17 yaşındaki yıldıza bu kez bir başka dünya devi talip oldu. Avrupa'nın önde gelen ekibi, transfer için Arda'nın ailesi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüştü. İşte ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler için devlerin kapışması! Bir talip daha çıktı, o rakama sıcak bakıyorlar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler'e talipler her geçen gün artıyor. Son olarak Napoli'nin gündeminde olan 17 yaşındaki yıldıza bu kez bir başka dünya devi talip oldu. Avrupa'nın önde gelen ekibi, transfer için Arda'nın ailesi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüştü. İşte ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler için devlerin kapışması! Bir talip daha çıktı, o rakama sıcak bakıyorlar...

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki süper yeteneği Arda Güler'in peşine Avrupa devleri düşmeye devam ediyor. Son olarak Arda Güler için İtalyan devi Napoli'ye bir başka dev ekip rakip oldu.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler için devlerin kapışması! Bir talip daha çıktı, o rakama sıcak bakıyorlar...

Fenerbahçe ve Gençlerbirliği, geçtiğimiz günlerde Arda Güler'in sonraki satışından elde edilecek pay konusunda anlaşma sağlamıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler için devlerin kapışması! Bir talip daha çıktı, o rakama sıcak bakıyorlar...

Gençlerbirliği, Arda'nın bir sonraki satışından yüzde 20'lik bir paya sahipti. Yapılan anlaşmaya göre bu pay tamamen ortadan kalkacak ve Arda Güler'in transferinden elde edilen gelir sadece Fenerbahçe'ye kalacak.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler için devlerin kapışması! Bir talip daha çıktı, o rakama sıcak bakıyorlar...

"ALİ KOÇ'LA ANLAŞTIK"

Anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi veren Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, "Ali Koç'la anlaştık. Paket halinde bir anlaşma yaptık. 2,5 milyon Euro alacağız.

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