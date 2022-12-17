Giriş Tarihi: 17.12.2022 11:48
Güncelleme Tarihi: 17.12.2022
11:48
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler için devlerin kapışması! Bir talip daha çıktı, o rakama sıcak bakıyorlar...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler'e talipler her geçen gün artıyor. Son olarak Napoli'nin gündeminde olan 17 yaşındaki yıldıza bu kez bir başka dünya devi talip oldu. Avrupa'nın önde gelen ekibi, transfer için Arda'nın ailesi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüştü. İşte ayrıntılar...