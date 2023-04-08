Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler, Messi’yle aynı takımda buluşuyor! Fenerbahçe’nin istediği bonservis ortaya çıktı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe taraftarının gözbebeği Arda Güler yuvadan uçmaya hazırlanıyor. Dünya futboluna damga vuracak genç yeteneklerden biri olarak gösterilen Arda Güler'in Lionel Messi ile aynı takımda forma giyeceği iddia edildi. Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı için istediği bonservis bedeli de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...