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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler, Messi'yle aynı takımda buluşuyor! Fenerbahçe'nin istediği bonservis ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 08.04.2023 16:22 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 16:22

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler, Messi'yle aynı takımda buluşuyor! Fenerbahçe'nin istediği bonservis ortaya çıktı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe taraftarının gözbebeği Arda Güler yuvadan uçmaya hazırlanıyor. Dünya futboluna damga vuracak genç yeteneklerden biri olarak gösterilen Arda Güler'in Lionel Messi ile aynı takımda forma giyeceği iddia edildi. Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı için istediği bonservis bedeli de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler, Messi’yle aynı takımda buluşuyor! Fenerbahçe’nin istediği bonservis ortaya çıktı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe taraftarının gözbebeği Arda Güler yuvadan uçmaya hazırlanıyor. Dünya futboluna damga vuracak genç yeteneklerden biri olarak gösterilen Arda Güler'in Lionel Messi ile aynı takımda forma giyeceği iddia edildi. Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı için istediği bonservis bedeli de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler, Messi’yle aynı takımda buluşuyor! Fenerbahçe’nin istediği bonservis ortaya çıktı

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Arda Güler performansıyla büyük alkış almıştı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler, Messi’yle aynı takımda buluşuyor! Fenerbahçe’nin istediği bonservis ortaya çıktı

Sarı-Lacivertliler'in 18 yaşındaki yıldızı, 4-2 kaybettikleri maçta takımının en iyi oyuncusu olarak göze çarpmıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler, Messi’yle aynı takımda buluşuyor! Fenerbahçe’nin istediği bonservis ortaya çıktı

BEŞİKTAŞ MAÇINDA ÇOK BEĞENİLDİ

Arda Güler performansıyla övgüleri toplasa da kazandırdığı penaltıda kendisini yere bıraktığı gerekçesiyle sert şekilde eleştirilmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler, Messi’yle aynı takımda buluşuyor! Fenerbahçe’nin istediği bonservis ortaya çıktı

CENK TOSUN: BEN ARDA GÜLER'E İNANDIM, TERTEMİZ BİR ÇOCUK

Karşılaşma sonrası Arda Güler'in penaltı pozisyonunu değerlendiren Cenk Tosun, "Benim gördüğüm kadarıyla penaltı değildi. Arda 'Ağabey ayağıma vuruyor' dedi. Ben de tam tersini gördüm. 'Oğlum nasıl vuruyor' dedim.

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