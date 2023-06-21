Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler transfer kararını verdi! Merakla bekleniyordu...
Giriş Tarihi: 21.06.2023 08:24 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 08:24

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler transfer kararını verdi! Merakla bekleniyordu...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezona yeni hoca ve yeni bir yapılanma ile başlayacak olan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor. Birçok isimle görüşmelerini devam ettiren sarı-lacivertliler, bir yandan da takımın gözbebeği Arda Güler'le yola devam etmek istiyor. Başkan Ali Koç ile bugün kritik bir görüşme yapacak olan genç yıldız, geleceğiyle ilgili kararını vermiş durumda. Arda Güler'in kararındaki kritik detay dikkat çekti. İşte tüm ayrıntılar...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler transfer kararını verdi! Merakla bekleniyordu...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezona yeni hoca ve yeni bir yapılanma ile başlayacak olan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor. Birçok isimle görüşmelerini devam ettiren sarı-lacivertliler, bir yandan da takımın gözbebeği Arda Güler'le yola devam etmek istiyor. Başkan Ali Koç ile bugün kritik bir görüşme yapacak olan genç yıldız, geleceğiyle ilgili kararını vermiş durumda. Arda Güler'in kararındaki kritik detay dikkat çekti. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler transfer kararını verdi! Merakla bekleniyordu...

Gelecek sezon tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, yeniden yapılanma kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler transfer kararını verdi! Merakla bekleniyordu...

Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası yeni teknik direktör için yoğun bir mesai harcayan sarı-lacivertlilerde gündemin en önemli konularından biri de, Arda Güler'in takımda kalıp kalmayacağı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler transfer kararını verdi! Merakla bekleniyordu...

Galler'le oynanan milli maçta tarihe geçen bir gol kaydeden genç yıldız, geleceğiyle ilgili sorulan soruya "Öncelikle her şeyin, herkes için hayırlı olmasını istiyorum. Şu anda galibiyetten ve golümden başka bir şey düşünmüyorum" demişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler transfer kararını verdi! Merakla bekleniyordu...

GOLDEN BOY'A ADAY

Arda Güler, Avrupa'da yılın en iyi 21 yaş altı genç oyuncusuna verilen Golden Boy ödülüne aday gösterilmişti.

SON DAKİKA