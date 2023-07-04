Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler’i transfere böyle ikna ettiler! Olay yaratan detay ortaya çıktı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, transfer için de yoğun mesai harcıyor. Takımın gözbebeği konumundaki Arda Güler'in takımdan ayrılma ihtimali her geçen gün artarken, çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İspanyol devi Barcelona'nın transferi bitirme aşamasına geldiği Arda Güler, ülke basınının manşetlerini süslemişti. 18 yaşındaki yıldızla ilgili olay yaratan detay ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...