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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler'i transfere böyle ikna ettiler! Olay yaratan detay ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 04.07.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 11:11

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler'i transfere böyle ikna ettiler! Olay yaratan detay ortaya çıktı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, transfer için de yoğun mesai harcıyor. Takımın gözbebeği konumundaki Arda Güler'in takımdan ayrılma ihtimali her geçen gün artarken, çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İspanyol devi Barcelona'nın transferi bitirme aşamasına geldiği Arda Güler, ülke basınının manşetlerini süslemişti. 18 yaşındaki yıldızla ilgili olay yaratan detay ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler’i transfere böyle ikna ettiler! Olay yaratan detay ortaya çıktı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, transfer için de yoğun mesai harcıyor. Takımın gözbebeği konumundaki Arda Güler'in takımdan ayrılma ihtimali her geçen gün artarken, çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İspanyol devi Barcelona'nın transferi bitirme aşamasına geldiği Arda Güler, ülke basınının manşetlerini süslemişti. 18 yaşındaki yıldızla ilgili olay yaratan detay ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler’i transfere böyle ikna ettiler! Olay yaratan detay ortaya çıktı...

Yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve İsmail Kartal yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transfer için de çalışmalarına devam ediyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler’i transfere böyle ikna ettiler! Olay yaratan detay ortaya çıktı...

Edin Dzeko ve Ryan Kent transferleriyle dikkat çeken sarı-lacivertlilerdeki en önemli gündem, Arda Güler'in geleceği...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler’i transfere böyle ikna ettiler! Olay yaratan detay ortaya çıktı...

İSPANYA'DAKİ MANŞETLERDE ARDA GÜLER VAR

İspanyol devi Barcelona'ya transferi an meselesi olan genç yıldız, transfer haberleri nedeniyle İspanya basının manşetlerini süslemişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler’i transfere böyle ikna ettiler! Olay yaratan detay ortaya çıktı...

Şimdiye kadar transfer döneminde hiçbir Türk futbolcu Avrupa'da, özellikle İspanya'da bu kadar çok manşetlere taşınmamıştı.

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