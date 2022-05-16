Giriş Tarihi: 16.05.2022 00:28
Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
00:29
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Atletico Madrid resmen açıkladı, Fenerbahçeliler heyecana kapıldı! Luis Suarez ayrılıyor…
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri… Süper Lig'de bu sezonu ikinci tamamlamak isteyen Fenerbahçe, gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Sezon bitimiyle birlikte yeni hocasını açıklaması beklenen sarı-lacivertlilerde, teknik direktörün ardından transfer çalışmalarına ağırlık verilecek. Yıldız bir golcüyü Fenerbahçe'ye getirmek isteyen Ali Koç ve yönetiminin, Luis Suarez ile ilgilendiği iddia edilmişti. Bu sırada Atletico Madrid'den yapılan Suarez açıklaması da taraftarları heyecanlandırdı. İşte son dakika haberinin detayları…