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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Atletico Madrid resmen açıkladı, Fenerbahçeliler heyecana kapıldı! Luis Suarez ayrılıyor…
Giriş Tarihi: 16.05.2022 00:28 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 00:29

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Atletico Madrid resmen açıkladı, Fenerbahçeliler heyecana kapıldı! Luis Suarez ayrılıyor…

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri… Süper Lig'de bu sezonu ikinci tamamlamak isteyen Fenerbahçe, gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Sezon bitimiyle birlikte yeni hocasını açıklaması beklenen sarı-lacivertlilerde, teknik direktörün ardından transfer çalışmalarına ağırlık verilecek. Yıldız bir golcüyü Fenerbahçe'ye getirmek isteyen Ali Koç ve yönetiminin, Luis Suarez ile ilgilendiği iddia edilmişti. Bu sırada Atletico Madrid'den yapılan Suarez açıklaması da taraftarları heyecanlandırdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Atletico Madrid resmen açıkladı, Fenerbahçeliler heyecana kapıldı! Luis Suarez ayrılıyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için iddialı bir çalışma yürütüyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Atletico Madrid resmen açıkladı, Fenerbahçeliler heyecana kapıldı! Luis Suarez ayrılıyor…

Ligde sezonu ikinci tamamlamak isteyen sarı-lacivertliler, ligin bitimine 1 hafta kala neredeyse bu durumu garantiledi.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Atletico Madrid resmen açıkladı, Fenerbahçeliler heyecana kapıldı! Luis Suarez ayrılıyor…

Gelecek sezon İsmail Kartal ile yola devam etmeyecek olan Fenerbahçe, takımın başına Jorge Jesus'u getirmek istiyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Atletico Madrid resmen açıkladı, Fenerbahçeliler heyecana kapıldı! Luis Suarez ayrılıyor…

Jorge Jesus ile birlikte yeni bir döneme girecek olan Fenerbahçe, kadrosuna yıldız bir golcüyü katmak istiyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Atletico Madrid resmen açıkladı, Fenerbahçeliler heyecana kapıldı! Luis Suarez ayrılıyor…

Bu doğrultuda Fenerbahçe'yle ismi en çok geçen isim ise Luis Suarez olmuştu.

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