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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Avrupa devleri Fenerbahçeli yıldızı paylaşamıyor! Bir talip daha, istenen rakam...
Giriş Tarihi: 12.08.2022 15:09 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 15:09

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Avrupa devleri Fenerbahçeli yıldızı paylaşamıyor! Bir talip daha, istenen rakam...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, forvet transferine yoğunlaşmasına karşın kadrosundaki yıldızlara teklifler gelmeye devam ediyor. Hücum bölgesi için gündemine son olarak Vincent Aboubakar, Alexander Sörloth ve Michy Batshuayi'yi alan sarı-lacivertliler görüşmelerini sürdürüyor. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin yıldızına Avrupa devlerinden teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin talep ettiği bonservis ise belli oldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Avrupa devleri Fenerbahçeli yıldızı paylaşamıyor! Bir talip daha, istenen rakam...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, forvet transferine yoğunlaşmasına karşın kadrosundaki yıldızlara teklifler gelmeye devam ediyor. Hücum bölgesi için gündemine son olarak Vincent Aboubakar, Alexander Sörloth ve Michy Batshuayi'yi alan sarı-lacivertliler görüşmelerini sürdürüyor. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin yıldızına Avrupa devlerinden teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin talep ettiği bonservis ise belli oldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Avrupa devleri Fenerbahçeli yıldızı paylaşamıyor! Bir talip daha, istenen rakam...

Üst üste yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, özellikle kadroda düşünmediği yabancı oyuncuları elinden çıkarmak istiyor ancak sarı-lacivertlilere takımın önemli ismi için flaş bir teklif geldi.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Avrupa devleri Fenerbahçeli yıldızı paylaşamıyor! Bir talip daha, istenen rakam...

Kadrosunda 22 yabancı futbolcu bulunduran Fenerbahçe gelen teklifleri değerlendirirken, son dönemin en ciddi teklifi, kadronun önemli isimlerinden birine yapıldı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Avrupa devleri Fenerbahçeli yıldızı paylaşamıyor! Bir talip daha, istenen rakam...

FORVET ADAYLARI ABOUBAKAR, SORLOTH VE BATSHUAYI

Bir yandan da forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe arayışlarını sürdürürken, gündeme Süper Lig'in eski oyuncuları geldi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Avrupa devleri Fenerbahçeli yıldızı paylaşamıyor! Bir talip daha, istenen rakam...

Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth, Michy Batshuayi ve Vincent Aboubakar ile ilgilendiği iddia ediliken, bu transferlerle ilgili alınacak aksiyon merak konusu oldu.

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