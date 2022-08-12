Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, forvet transferine yoğunlaşmasına karşın kadrosundaki yıldızlara teklifler gelmeye devam ediyor. Hücum bölgesi için gündemine son olarak Vincent Aboubakar, Alexander Sörloth ve Michy Batshuayi'yi alan sarı-lacivertliler görüşmelerini sürdürüyor. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin yıldızına Avrupa devlerinden teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin talep ettiği bonservis ise belli oldu. İşte tüm detaylar...