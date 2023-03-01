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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Avrupa devleri Ferdi Kadıoğlu'nu paylaşamıyor! Napoli, Dortmund derken sürpriz teklif, bonservisi...
Giriş Tarihi: 01.03.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 11:29

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Avrupa devleri Ferdi Kadıoğlu'nu paylaşamıyor! Napoli, Dortmund derken sürpriz teklif, bonservisi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Şampiyonluğa odaklanan Fenerbahçe, transfer için de mesaisini yoğun tempoda sürdürüyor. Hücumda alternatif yaratmak isteyen sarı-lacivertliler, son olarak Ante Rebic ve Yannick Carrasco ile görüşmelere başlamıştı. Takımın yıldızlarına gelen teklifleri de değerlendiren Fenerbahçe, en çok takip edilen isimlerden olan Ferdi Kadıoğlu'nu takımda tutmaya çalışıyor. Milli futbolcuya dünyaca ünlü bir kulüp daha talip oldu. İşte transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Avrupa devleri Ferdi Kadıoğlu’nu paylaşamıyor! Napoli, Dortmund derken sürpriz teklif, bonservisi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Şampiyonluğa odaklanan Fenerbahçe, transfer için de mesaisini yoğun tempoda sürdürüyor. Hücumda alternatif yaratmak isteyen sarı-lacivertliler, son olarak Ante Rebic ve Yannick Carrasco ile görüşmelere başlamıştı. Takımın yıldızlarına gelen teklifleri de değerlendiren Fenerbahçe, en çok takip edilen isimlerden olan Ferdi Kadıoğlu'nu takımda tutmaya çalışıyor. Milli futbolcuya dünyaca ünlü bir kulüp daha talip oldu. İşte transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Avrupa devleri Ferdi Kadıoğlu’nu paylaşamıyor! Napoli, Dortmund derken sürpriz teklif, bonservisi...

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, devre arası transfer döneminin kapanmasına birkaç gün kala çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Avrupa devleri Ferdi Kadıoğlu’nu paylaşamıyor! Napoli, Dortmund derken sürpriz teklif, bonservisi...

Önceliği hücum bölgesine veren ve birçok alternatif üzerinde çalışan sarı-lacivertliler, Milan'ın Hırvat yıldızı Ante Rebic'le ilgilenmeye başlamıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Avrupa devleri Ferdi Kadıoğlu’nu paylaşamıyor! Napoli, Dortmund derken sürpriz teklif, bonservisi...

MILAN 8 MİLYON EURO İSTEDİ

Milan 29 yaşındaki Hırvat kanat-forvet için Fenerbahçe'den 8 milyon Euro bonservi talep etmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Avrupa devleri Ferdi Kadıoğlu’nu paylaşamıyor! Napoli, Dortmund derken sürpriz teklif, bonservisi...

FENERBAHÇE KİRALAMAK İSTİYOR

Sarı-Lacivertli yönetim bu parayı ödemek istememiş ancak satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda ısrarını sürdürmüştü.

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