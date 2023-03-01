Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Şampiyonluğa odaklanan Fenerbahçe, transfer için de mesaisini yoğun tempoda sürdürüyor. Hücumda alternatif yaratmak isteyen sarı-lacivertliler, son olarak Ante Rebic ve Yannick Carrasco ile görüşmelere başlamıştı. Takımın yıldızlarına gelen teklifleri de değerlendiren Fenerbahçe, en çok takip edilen isimlerden olan Ferdi Kadıoğlu'nu takımda tutmaya çalışıyor. Milli futbolcuya dünyaca ünlü bir kulüp daha talip oldu. İşte transfer haberinin tüm detayları...