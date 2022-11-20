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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya develeri Arda Güler'i paylaşamıyor! Bir teklif daha...
Giriş Tarihi: 20.11.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 09:59

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya develeri Arda Güler'i paylaşamıyor! Bir teklif daha...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, beklediği kadar forma şansı bulamasa da Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. A Milli Takım'a da ilk kez seçilen Arda Güler'in peşine Barcelona, Napoli, Borussia Dortmund gibi takımlar düşmüştü. Yaşanan gelişmeler sonrası 17 yaşındaki yıldıza bir dünya devi daha talip oldu. İşte transfer haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya develeri Arda Güler’i paylaşamıyor! Bir teklif daha...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, beklediği kadar forma şansı bulamasa da Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. A Milli Takım'a da ilk kez seçilen Arda Güler'in peşine Barcelona, Napol, Borussia Dortmund gibi takımlar düşmüştü. Yaşanan gelişmeler sonrası 17 yaşındaki yıldıza bir dünya devi daha talip oldu. İşte transfer haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya develeri Arda Güler’i paylaşamıyor! Bir teklif daha...

Fenerbahçe'ni 17 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler, Avrupa devlerinin paylaşamadığı isimlerden biri haline geldi.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya develeri Arda Güler’i paylaşamıyor! Bir teklif daha...

Birçok büyük takımın yakından ilgilendiği milli futbolcuya yeni bir talip çıktı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya develeri Arda Güler’i paylaşamıyor! Bir teklif daha...

A Milli Takım'a ilk kez seçilen ve Çekya maçında forma şansı bulan Arda Güler, maçın ardından yaptığı açıklamada mutluluğunu anlattı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya develeri Arda Güler’i paylaşamıyor! Bir teklif daha...

"HER ÇOCUĞUN HAYALİDİR"

Arda Güler açıklamasında, "Her çocuğun hayalidir A Milli Takım. Önce hocama teşekkür ederim. Burada üst düzey bir futbolcu grubu var. Hepsinden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Diyarbakır ve Antep'te büyük sevgi gördüm. Bu da öz güvenimi artırıyor. Herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.

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