Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, beklediği kadar forma şansı bulamasa da Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. A Milli Takım'a da ilk kez seçilen Arda Güler'in peşine Barcelona, Napol, Borussia Dortmund gibi takımlar düşmüştü. Yaşanan gelişmeler sonrası 17 yaşındaki yıldıza bir dünya devi daha talip oldu. İşte transfer haberinin detayları...