Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, son olarak Hatayspor'u 4-0 yenerek zirve iddiasını sürdürmüştü. Teknik Direktör Jorge Jesus'a gelen birçok teklif sonrası tedirgin olan sarı-lacivertliler, bu kez de takımın yıldız ismine olan ilgiyle karşı karşıya. Arda Güler'in Avrupa'ya transfer olması beklenirken, bir başka başarılı futbolcuya Milan talip oldu. İşte tüm detaylar...