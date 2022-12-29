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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya devleri Fenerbahçeli yıldız için sıraya girdi! Bu kez de Milan devrede, Arda Güler beklenirken...
Giriş Tarihi: 29.12.2022 07:33 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 07:33

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya devleri Fenerbahçeli yıldız için sıraya girdi! Bu kez de Milan devrede, Arda Güler beklenirken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, son olarak Hatayspor'u 4-0 yenerek zirve iddiasını sürdürmüştü. Teknik Direktör Jorge Jesus'a gelen birçok teklif sonrası tedirgin olan sarı-lacivertliler, bu kez de takımın yıldız ismine olan ilgiyle karşı karşıya. Arda Güler'in Avrupa'ya transfer olması beklenirken, bir başka başarılı futbolcuya Milan talip oldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya devleri Fenerbahçeli yıldız için sıraya girdi! Bu kez de Milan devrede, Arda Güler beklenirken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, son olarak Hatayspor'u 4-0 yenerek zirve iddiasını sürdürmüştü. Teknik Direktör Jorge Jesus'a gelen birçok teklif sonrası tedirgin olan sarı-lacivertliler, bu kez de takımın yıldız ismine olan ilgiyle karşı karşıya. Arda Güler'in Avrupa'ya transfer olması beklenirken, bir başka başarılı futbolcuya Milan talip oldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya devleri Fenerbahçeli yıldız için sıraya girdi! Bu kez de Milan devrede, Arda Güler beklenirken...

Hatayspor'u 4-0 yenerek ligdeki şampiyonluk iddiasını güçlü bir şekilde sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya devleri Fenerbahçeli yıldız için sıraya girdi! Bu kez de Milan devrede, Arda Güler beklenirken...

Takıma takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, diğer yandan da teknik direktör Jorge Jesus'a gelen tekliflerle zor dönemler geçiriyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya devleri Fenerbahçeli yıldız için sıraya girdi! Bu kez de Milan devrede, Arda Güler beklenirken...

MOURINHO OLMAYINCA JESUS GÜNDEME GELDİ

Son olarak Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etmesi sonrası hocası Fernando Santos ile yollarını ayıran Portekiz için tecrübeli hocanın ismi ön plana çıkmıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya devleri Fenerbahçeli yıldız için sıraya girdi! Bu kez de Milan devrede, Arda Güler beklenirken...

Jose Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes, Portekiz Federasyonu ile yaptığı görüşmede, teknik direktörün Roma'da mutlu olduğunu ve 2024 yılında sözleşmesi bitene kadar İtalyan ekibinde devam edeceğini belirtmişti.

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