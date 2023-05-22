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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe aradığı forveti İtalya'da buldu! Transfer bitiyor...
Giriş Tarihi: 22.05.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 13:47

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe aradığı forveti İtalya'da buldu! Transfer bitiyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezonki hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve transferde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Galatasaray'ın da peşinde olduğu Mert Müldür için Sassuolo ile görüşmelere başlayan ve transferde mesafe kat eden sarı-lacivertliler, aradığı forveti de İtalya'da buldu. Fenerbahçe, tecrübeli golcünün transferini bitirmek üzere. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe aradığı forveti İtalya’da buldu! Transfer bitiyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezonki hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve transferde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Galatasaray'ın da peşinde olduğu Mert Müldür için Sassuolo ile görüşmelere başlayan ve transferde mesafe kat eden sarı-lacivertliler, aradığı forveti de İtalya'da buldu. Fenerbahçe, tecrübeli golcünün transferini bitirmek üzere. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe aradığı forveti İtalya’da buldu! Transfer bitiyor...

Bu sezon ligde son ana kadar şampiyonluk mücadelesi veren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmek için avantajı eline alan Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmalarını sürüyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe aradığı forveti İtalya’da buldu! Transfer bitiyor...

GALATASARAY'A MERT MÜLDÜR ÇALIMI

Adı sık sık 3 Büyükler için transfer haberleriyle anılan ve son olarak Galatasaray'ın takibe aldığı Mert Müldür, Fenerbahçe'nin de listesine girmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe aradığı forveti İtalya’da buldu! Transfer bitiyor...

Asıl görev yeri sağ bek olan ancak stoper ve sol bekte de forma giyebilen milli futbolcu ve kulübü Sassuolo ile pazarlıklar başlatılmıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe aradığı forveti İtalya’da buldu! Transfer bitiyor...

TEKLİFE OLUMLU BAKIYOR

Bu sezon ciddi sakatlıklarla boğuşan 24 yaşındaki oyuncunun kariyerine yeni bir başlangıç yapmak istediği ve Fenerbahçe'nin teklifine olumlu dönüş yaptığı öğrenilmişti.

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