Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe aradığı forveti İtalya’da buldu! Transfer bitiyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezonki hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve transferde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Galatasaray'ın da peşinde olduğu Mert Müldür için Sassuolo ile görüşmelere başlayan ve transferde mesafe kat eden sarı-lacivertliler, aradığı forveti de İtalya'da buldu. Fenerbahçe, tecrübeli golcünün transferini bitirmek üzere. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...