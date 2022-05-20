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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Barcelona'dan forvet alacak! Sörloth transferinde flaş gelişme, Jorge Jesus o ismi istedi; Gabigol, Lassina Traore...
Giriş Tarihi: 20.05.2022 12:02 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 12:02

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Barcelona'dan forvet alacak! Sörloth transferinde flaş gelişme, Jorge Jesus o ismi istedi; Gabigol, Lassina Traore...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi hem teknik direktör hem de transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe, İspanyol devi Barcelona'nın yıldızını gözüne kestirdi. Shakhtar Donetsk'in yıldızı için nabız yoklayan sarı-lacivertliler, bir yandan Jesus'un önerdiği Fransız yıldız için girişimlere başladı. İşte günün Fenerbahçe transfer haberleri...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Barcelona’dan forvet alacak! Sörloth transferinde flaş gelişme, Jorge Jesus o ismi istedi; Gabigol, Lassina Traore...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi hem teknik direktör hem de transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe, İspanyol devi Barcelona'nın yıldızını gözüne kestirdi. Shakhtar Donetsk'in yıldızı için nabız yoklayan sarı-lacivertliler, bir yandan Jesus'un önerdiği Fransız yıldız için girişimlere başladı. İşte günün Fenerbahçe transfer haberleri...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Barcelona’dan forvet alacak! Sörloth transferinde flaş gelişme, Jorge Jesus o ismi istedi; Gabigol, Lassina Traore...

Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Guimaraes'te forma giyen stoper Abdul Mumin için görüşmelere başladığını iddia etti.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Barcelona’dan forvet alacak! Sörloth transferinde flaş gelişme, Jorge Jesus o ismi istedi; Gabigol, Lassina Traore...

Ganalı savunmacı için Monaco ve Lille'in de devrede olduğu ifade edildi. Bu sezon 29 maçta görev yapan 23 yaşındaki oyuncunun 2 yıl daha sözleşmesi var. (Fotomaç)

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Barcelona’dan forvet alacak! Sörloth transferinde flaş gelişme, Jorge Jesus o ismi istedi; Gabigol, Lassina Traore...

TRAORE İÇİN GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

Fenerbahçe'nin nisan ayında Kadıköy'de Shakthar Donetsk ile "Barış İçin Futbol" sloganı ile oynadığı dostluk maçı sonrası Ukrayna ekibinden resmen istediği Lassina Traore için temaslarını hızlandırdığı Afrika basınına yansıdı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Barcelona’dan forvet alacak! Sörloth transferinde flaş gelişme, Jorge Jesus o ismi istedi; Gabigol, Lassina Traore...

Şampiyonlar Ligi vizesi almaya yakın olan Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki Traore ile kadrosunu güçlendirmek istediği kaydedilirken, Sarı-Lacivertliler'in Ukrayna'da devam eden savaş sebebiyle oluşan belirsizlik sebebiyle golcü oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak istediği belirtiliyor. Shakhtar'ın Lassina Traore için kesin kararını ise Ukrayna'daki futbol müsabakalarının geleceğinin netleşmesi sonrası vereceği öne sürülüyor. (Takvim)

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