Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi hem teknik direktör hem de transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe, İspanyol devi Barcelona'nın yıldızını gözüne kestirdi. Shakhtar Donetsk'in yıldızı için nabız yoklayan sarı-lacivertliler, bir yandan Jesus'un önerdiği Fransız yıldız için girişimlere başladı. İşte günün Fenerbahçe transfer haberleri...