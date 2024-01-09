Giriş Tarihi: 09.01.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
16:23
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe de onu istemişti! Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon hem ligde hem de Konferans Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, ara transfer döneminde de hareketlilik yaşıyor. Savunmasını tecrübeli isimlerle güçlendirmek isteyen yönetim, gündemine Çağlar Söyüncü'yü almış fakat oyuncuyla anlaşamamıştı. Milli yıldız Çağlar Söyüncü için iki talibin olduğu ortaya çıktı. İşte son dakika transfer haberinini detayları...