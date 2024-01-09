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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe de onu istemişti! Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı...
Giriş Tarihi: 09.01.2024 16:11 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 16:23

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe de onu istemişti! Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon hem ligde hem de Konferans Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, ara transfer döneminde de hareketlilik yaşıyor. Savunmasını tecrübeli isimlerle güçlendirmek isteyen yönetim, gündemine Çağlar Söyüncü'yü almış fakat oyuncuyla anlaşamamıştı. Milli yıldız Çağlar Söyüncü için iki talibin olduğu ortaya çıktı. İşte son dakika transfer haberinini detayları...

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe de onu istemişti! Çağlar Söyüncü’nün yeni takımı...

Fenerbahçe, 11 Ocak'ta başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarına da hız verdi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe de onu istemişti! Çağlar Söyüncü’nün yeni takımı...

Ocak ayında kadrosuna birçok ekleme yapacak olan Kanarya'nın önceliğiyse stoper ve orta saha transferi.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe de onu istemişti! Çağlar Söyüncü’nün yeni takımı...

FENERBAHÇE ÇAĞLAR İLE ANLAŞAMADI

Fenerbahçe'nin stoper için düşündüğü ilk isim Çağlar Söyüncü olmuştu. Bu transferde ilerleme kaydedemeyen sarı-lacivertli yönetim rotasını Leonardo Bonucci'ye çevirdi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe de onu istemişti! Çağlar Söyüncü’nün yeni takımı...

ÇAĞLAR'IN YENİ TAKIMI BELLİ OLUYOR

Atletico Madrid'e büyük umutlarla transfer edilen fakat burada forma şansı bulamayan Çağlar'ın yeni takımı da belli oluyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe de onu istemişti! Çağlar Söyüncü’nün yeni takımı...

Leicester City ile sözleşmesi sona erdikten sonra İspanyol devi Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü'nün yeni bir takıma transfer olacağı iddiası gündeme geldi.

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