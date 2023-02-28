Giriş Tarihi: 28.02.2023 09:40
Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
09:40
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe sezon sonunda rekor kıracak! İki yıldıza dünya devinden kanca...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ligde şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de transfer mesaisi de tüm hızıyla devam ediyor. Orta saha adaylarına son olarak Hugo Vetlesen'i ekleyen sarı-lacivertlilerin, bir yandan da Arda Güler'in sözleşmesiyle ilgili kritik planı ortaya çıkmıştı. Fenerbahçe, sezon sonunda iki yıldız ismin gidişiyle rekor bonservis elde edebilir. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...