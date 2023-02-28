Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe sezon sonunda rekor kıracak! İki yıldıza dünya devinden kanca...
Giriş Tarihi: 28.02.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 09:40

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe sezon sonunda rekor kıracak! İki yıldıza dünya devinden kanca...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ligde şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de transfer mesaisi de tüm hızıyla devam ediyor. Orta saha adaylarına son olarak Hugo Vetlesen'i ekleyen sarı-lacivertlilerin, bir yandan da Arda Güler'in sözleşmesiyle ilgili kritik planı ortaya çıkmıştı. Fenerbahçe, sezon sonunda iki yıldız ismin gidişiyle rekor bonservis elde edebilir. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe sezon sonunda rekor kıracak! İki yıldıza dünya devinden kanca...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ligde şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de transfer mesaisi de tüm hızıyla devam ediyor. Orta saha adaylarına son olarak Hugo Vetlesen'i ekleyen sarı-lacivertlilerin, bir yandan da Arda Güler'in sözleşmesiyle ilgili kritik planı ortaya çıkmıştı. Fenerbahçe, sezon sonunda iki yıldız ismin gidişiyle rekor bonservis elde edebilir. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe sezon sonunda rekor kıracak! İki yıldıza dünya devinden kanca...

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, transfer döneminin bitmesine kısa süre kala yoğun bir mesai içerisinde.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe sezon sonunda rekor kıracak! İki yıldıza dünya devinden kanca...

NORVEÇ'TEN SÜRPRİZ ORTA SAHA

Sarı-lacivertliler, orta saha bölgesi için rotasını Norveç'e çevirmiş ve Bodo-Glimt forması giyen 22 yaşındaki Hugo Vetlesen için harekete geçmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe sezon sonunda rekor kıracak! İki yıldıza dünya devinden kanca...

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olarak gösterilen futbolcunun menajeriyle temas kuran Fenerbahçeli idareciler, oyuncunun şartlarını sormuştu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe sezon sonunda rekor kıracak! İki yıldıza dünya devinden kanca...

ARDA GÜLER İÇİN KRİTİK PLAN

Bir yandan da takımdan gidecek ve kalacak isimler için de çalışmalar yapan Fenerbahçe, önceliği genç yıldızı Arda Güler'in sözleşmesine vermişti.

SON DAKİKA