Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ligde şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de transfer mesaisi de tüm hızıyla devam ediyor. Orta saha adaylarına son olarak Hugo Vetlesen'i ekleyen sarı-lacivertlilerin, bir yandan da Arda Güler'in sözleşmesiyle ilgili kritik planı ortaya çıkmıştı. Fenerbahçe, sezon sonunda iki yıldız ismin gidişiyle rekor bonservis elde edebilir. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...