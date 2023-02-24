Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde yoğun bir mesai harcayan Fenerbahçe, takımdan ayrılma ihtimali bulunan isimlerle ilgili de çalışmalarını sürdürüyor. Enner Valencia'nın Internaciola ile anlaştığı belirtilirken, Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği Serdar Dursun'un ise Polonya'ya transferi an meselesi... Bu gelişmelerin dışında sarı-lacivertli yönetimin elini kolunu bağlayan bir başka gelişme daha yaşandı. İşte tüm ayrıntılar...