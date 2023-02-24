Giriş Tarihi: 24.02.2023 10:23
Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
10:23
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe şokta! Kimse onu istemiyor, transferde yönetimin eli kolu bağlandı...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde yoğun bir mesai harcayan Fenerbahçe, takımdan ayrılma ihtimali bulunan isimlerle ilgili de çalışmalarını sürdürüyor. Enner Valencia'nın Internacional ile anlaştığı belirtilirken, Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği Serdar Dursun'un ise Polonya'ya transferi an meselesi... Bu gelişmelerin dışında sarı-lacivertli yönetimin elini kolunu bağlayan bir başka gelişme daha yaşandı. İşte tüm ayrıntılar...