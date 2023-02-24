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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe şokta! Kimse onu istemiyor, transferde yönetimin eli kolu bağlandı...
Giriş Tarihi: 24.02.2023 10:23 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 10:23

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe şokta! Kimse onu istemiyor, transferde yönetimin eli kolu bağlandı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde yoğun bir mesai harcayan Fenerbahçe, takımdan ayrılma ihtimali bulunan isimlerle ilgili de çalışmalarını sürdürüyor. Enner Valencia'nın Internacional ile anlaştığı belirtilirken, Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği Serdar Dursun'un ise Polonya'ya transferi an meselesi... Bu gelişmelerin dışında sarı-lacivertli yönetimin elini kolunu bağlayan bir başka gelişme daha yaşandı. İşte tüm ayrıntılar...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe şokta! Kimse onu istemiyor, transferde yönetimin eli kolu bağlandı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde yoğun bir mesai harcayan Fenerbahçe, takımdan ayrılma ihtimali bulunan isimlerle ilgili de çalışmalarını sürdürüyor. Enner Valencia'nın Internaciola ile anlaştığı belirtilirken, Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği Serdar Dursun'un ise Polonya'ya transferi an meselesi... Bu gelişmelerin dışında sarı-lacivertli yönetimin elini kolunu bağlayan bir başka gelişme daha yaşandı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe şokta! Kimse onu istemiyor, transferde yönetimin eli kolu bağlandı...

Devre arası transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala yoğun bir mesai yapan Fenerbahçe, bir yandan da takımdan ayrılma durumu olan yıldız isimlerle ilgili çalışmalar yapıyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe şokta! Kimse onu istemiyor, transferde yönetimin eli kolu bağlandı...

VALENCIA'NIN YENİ ROTASI BREZİLYA

Sarı-lacivertli taraftarları üzen gelişmede Brezilya ekibi Internacional, Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia ile anlaşma sağlamıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe şokta! Kimse onu istemiyor, transferde yönetimin eli kolu bağlandı...

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Ekvadorlu futbolcunun yeni takımıyla 2025 yılına kadar mukavele imzalayacağını açıklamıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe şokta! Kimse onu istemiyor, transferde yönetimin eli kolu bağlandı...

SERDAR DURSUN PARAYI BEĞENMEDİ

Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği isimlerden olan Serdar Dursun ise Polonya ekibi Rakow Czestochowa'nın ilgisine sıcak baksa da yıllık 2 milyon Euro maaş istemesi, görüşmeleri sekteye uğratmıştı.

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