Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe taraftarını yıkan ayrılık! Takımla sözleşme uzatmıştı...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ligde en son Başakşehir'i 1-0 geriden gelerek sürpriz bir şekilde 2-1 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, bu galibiyetle birlikte zirve yarışını sürdürdü. Sezon sonu şampiyonluk mücadelesi veren Kanarya, yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Sezon başı ve ara transfer döneminde de kadrosuna birçok yıldız oyuncu katan sarı-lacivertli ekipte takımı ve taraftarı yıkan bir ayrılık yaşanacak. Geçtiğimiz günlerde takımla olan sözleşmesini uzatan oyuncu ile yollar ayrılıyor. İşte o isim ve detaylar...