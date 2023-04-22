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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe taraftarını yıkan ayrılık! Takımla sözleşme uzatmıştı...
Giriş Tarihi: 22.04.2023 16:17 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 16:17

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe taraftarını yıkan ayrılık! Takımla sözleşme uzatmıştı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Lig'de en son Başakşehir'i 1-0 geriden gelerek sürpriz bir şekilde 2-1 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, bu galibiyetle birlikte zirve yarışını sürdürdü. Sezon sonu şampiyonluk mücadelesi veren Kanarya, yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Sezon başı ve ara transfer döneminde de kadrosuna birçok yıldız oyuncu katan sarı-lacivertli ekipte takımı ve taraftarı yıkan bir ayrılık yaşanacak. Geçtiğimiz günlerde takımla olan sözleşmesini uzatan oyuncu ile yollar ayrılıyor. İşte o isim ve detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe taraftarını yıkan ayrılık! Takımla sözleşme uzatmıştı...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ligde en son Başakşehir'i 1-0 geriden gelerek sürpriz bir şekilde 2-1 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, bu galibiyetle birlikte zirve yarışını sürdürdü. Sezon sonu şampiyonluk mücadelesi veren Kanarya, yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Sezon başı ve ara transfer döneminde de kadrosuna birçok yıldız oyuncu katan sarı-lacivertli ekipte takımı ve taraftarı yıkan bir ayrılık yaşanacak. Geçtiğimiz günlerde takımla olan sözleşmesini uzatan oyuncu ile yollar ayrılıyor. İşte o isim ve detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe taraftarını yıkan ayrılık! Takımla sözleşme uzatmıştı...

Spor Toto Süper Lig'de en son Başakşehir'i geriden gelerek 2-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray'ın ardında 63 puanla 2. sırada yer alıyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe taraftarını yıkan ayrılık! Takımla sözleşme uzatmıştı...

Son maçlarda özellikle geriden gelip kazanma özelliğini sürdüren Kanarya, böylelikle şampiyonluk yarışından kopmadan yarışına devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe taraftarını yıkan ayrılık! Takımla sözleşme uzatmıştı...

Sarı-lacivertli ekip, bu sezonu şampiyon tamamlayarak uzun süren Süper Lig şampiyonluğu hasretini de dindirmek isterken, yeni sezon için de transfer çalışmalarını şimdiden sürdürüyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe taraftarını yıkan ayrılık! Takımla sözleşme uzatmıştı...

Sarı-lacivertli ekipte tüm bu gelişmeler yaşanırken, bir yandan da İstabulspor ile oynanacak maçın hazırlıkları sürüyor.

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