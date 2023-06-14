Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde bombaları art arda patlatacak! Dzeko ile birlikte iki yıldız daha geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezonda baştan aşağı yenilenecek. Yeni teknik direktör için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, birçok önemli isimle temaslarını sürdürüyor. Transferde de ilk imzayı Ryan Kent'e attıran Fenerbahçe, Edin Dzeko transferini de bitirme aşamasına geldi. Bu gelişmeler sonrası Fenerbahçe, Edin Dzeko'ya ek olarak 2 yıldız için daha devreye girdi. İşte o isimler ve transfer gelişmelerinin tüm ayrıntıları...