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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde bombaları art arda patlatacak! Dzeko ile birlikte iki yıldız daha geliyor...
Giriş Tarihi: 14.06.2023 14:37 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 14:37

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde bombaları art arda patlatacak! Dzeko ile birlikte iki yıldız daha geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezonda baştan aşağı yenilenecek. Yeni teknik direktör için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, birçok önemli isimle temaslarını sürdürüyor. Transferde de ilk imzayı Ryan Kent'e attıran Fenerbahçe, Edin Dzeko transferini de bitirme aşamasına geldi. Bu gelişmeler sonrası Fenerbahçe, Edin Dzeko'ya ek olarak 2 yıldız için daha devreye girdi. İşte o isimler ve transfer gelişmelerinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde bombaları art arda patlatacak! Dzeko ile birlikte iki yıldız daha geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezonda baştan aşağı yenilenecek. Yeni teknik direktör için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, birçok önemli isimle temaslarını sürdürüyor. Transferde de ilk imzayı Ryan Kent'e attıran Fenerbahçe, Edin Dzeko transferini de bitirme aşamasına geldi. Bu gelişmeler sonrası Fenerbahçe, Edin Dzeko'ya ek olarak 2 yıldız için daha devreye girdi. İşte o isimler ve transfer gelişmelerinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde bombaları art arda patlatacak! Dzeko ile birlikte iki yıldız daha geliyor...

Gelecek sezonki hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, bir yandan yeni teknik direktör arayışına çıkarken diğer yandan da kadrosunu güçlendirme çalışmaları yapıyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde bombaları art arda patlatacak! Dzeko ile birlikte iki yıldız daha geliyor...

Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent'le 4 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, birinci öncelik olarak Inter'in Boşnak golcüsü Edin Dzeko'yu belirlemişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde bombaları art arda patlatacak! Dzeko ile birlikte iki yıldız daha geliyor...

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

37 yaşındaki Boşnak forvetin menajeri Alessandro Lucci İstanbul'a davet edilirken, Lucci'nin sarı-lacivertlilerden 2 yıllık kontrat ve sezon başına 4 milyon Euro'nun yanı sıra imza parası istediği ortaya çıkmıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde bombaları art arda patlatacak! Dzeko ile birlikte iki yıldız daha geliyor...

2 YIL İÇİN 12 MİLYON EURO!

La Gazzeta dello Sport, imza parası da dahil olmak üzere Edin Dzeko için Fenerbahçe'nin iki yıl için 12 milyon Euro'yu (yaklaşık 300 milyon TL) gözden çıkardığını yazmıştı.

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