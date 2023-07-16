Giriş Tarihi: 16.07.2023 13:29
Güncelleme Tarihi: 16.07.2023
13:29
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor! Tadic sonrası bir yıldız daha geliyor...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Son günlerde yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Ajax'la olan sözleşmesini fesheden ve Beşiktaş'ın anlaştığı iddia edilen Dusan Tadic'i sessiz sedasız İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, Sırp yıldızla transfer görüşmelerine başlandığını KAP'A bildirmişti. Tadic hamlesiyle büyük ses getiren sarı-lacivertlier, bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. İşte tüm ayrıntılar...