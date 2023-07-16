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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor! Tadic sonrası bir yıldız daha geliyor...
Giriş Tarihi: 16.07.2023 13:29 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 13:29

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor! Tadic sonrası bir yıldız daha geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Son günlerde yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Ajax'la olan sözleşmesini fesheden ve Beşiktaş'ın anlaştığı iddia edilen Dusan Tadic'i sessiz sedasız İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, Sırp yıldızla transfer görüşmelerine başlandığını KAP'A bildirmişti. Tadic hamlesiyle büyük ses getiren sarı-lacivertlier, bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor! Tadic sonrası bir yıldız daha geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Son günlerde yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Ajax'la olan sözleşmesini fesheden ve Beşiktaş'ın anlaştığı iddia edilen Dusan Tadic'i sessiz sedasız İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, Sırp yıldızla transfer görüşmelerine başlandığını KAP'A bildirmişti. Tadic hamlesiyle büyük ses getiren sarı-lacivertlier, bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor! Tadic sonrası bir yıldız daha geliyor...

Transferde adeta gaza basan ve art arda açıklamalar yapan Fenerbahçe, Dusan Tadic sonrası bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor! Tadic sonrası bir yıldız daha geliyor...

TADIC İSTANBUL'DA

Dün akşam saatlerinde Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı belirtilen Halil Dervişoğlu'nun transferinde Galatasaray, mutlu sona ulaşırken Siyah-Beyazlılar'ın bir diğer gözdesi Dusan Tadic'i Fenerbahçe, İstanbul'a getirmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor! Tadic sonrası bir yıldız daha geliyor...

Dusan Tadic Ajax ile olan sözleşmesini feshetmiş, Hollanda ekibi de kendisini bırakmak istemese de kararına saygı duyarak Tadic'i serbest bıraktığını açıklamıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor! Tadic sonrası bir yıldız daha geliyor...

"BU BİR SON, VEDA DEĞİL"

Yeni bir başlangıç yapmanın zamanı olduğuna değinen Dusan Tadic ise, "Kulüpten ayrılma kararını vermek çok zor oldu. Ancak bunun doğru an olduğuna inanıyorum. Yeni bir başlangıç yapmanın sadece benim için değil, kulüp için de doğru olduğunu düşünüyorum.

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