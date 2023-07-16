Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor! Tadic sonrası bir yıldız daha geliyor...

"BU BİR SON, VEDA DEĞİL"

Yeni bir başlangıç yapmanın zamanı olduğuna değinen Dusan Tadic ise, "Kulüpten ayrılma kararını vermek çok zor oldu. Ancak bunun doğru an olduğuna inanıyorum. Yeni bir başlangıç yapmanın sadece benim için değil, kulüp için de doğru olduğunu düşünüyorum.