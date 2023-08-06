Giriş Tarihi: 06.08.2023 10:42
Güncelleme Tarihi: 06.08.2023
10:42
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Dünya yıldızına onay çıktı, 10 milyon Euro ödemeye hazırlar...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, birçok önemli isimle görüşmelerini sürdürüyor. Hücum bölgesi için Cengiz Ünder, Tete ve Toko Ekambi ile görüşen sarı-lacivertliler, Ekambi transferinde büyük aşama kaydetmişti. Orta saha bölgesi için önceliği Rade Krunic'e vermesine karşın alternatiflerini de hazırlayan Fenerbahçe'den bomba bir hamle geldi. Sarı-lacivertli kulüp, kiralama teklifinin reddedildiği dünyaca ünlü yıldız için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Fenerbahçe'nin bu bonservisine sıcak bakılırken, transferin bitişi için tarih de ortaya çıktı.