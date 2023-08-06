Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Dünya yıldızına onay çıktı, 10 milyon Euro ödemeye hazırlar...
Giriş Tarihi: 06.08.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 10:42

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Dünya yıldızına onay çıktı, 10 milyon Euro ödemeye hazırlar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, birçok önemli isimle görüşmelerini sürdürüyor. Hücum bölgesi için Cengiz Ünder, Tete ve Toko Ekambi ile görüşen sarı-lacivertliler, Ekambi transferinde büyük aşama kaydetmişti. Orta saha bölgesi için önceliği Rade Krunic'e vermesine karşın alternatiflerini de hazırlayan Fenerbahçe'den bomba bir hamle geldi. Sarı-lacivertli kulüp, kiralama teklifinin reddedildiği dünyaca ünlü yıldız için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Fenerbahçe'nin bu bonservisine sıcak bakılırken, transferin bitişi için tarih de ortaya çıktı.

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Dünya yıldızına onay çıktı, 10 milyon Euro ödemeye hazırlar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atlayan ve Trendyol Süper Lig için de hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transfere de yoğun mesai harcıyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Dünya yıldızına onay çıktı, 10 milyon Euro ödemeye hazırlar...

CENGİZ VE TETE İÇİN YOĞUN MESAİ

Hücum ve orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, transfer gündeminde yer alan Cengiz Ünder ve Tete için çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Dünya yıldızına onay çıktı, 10 milyon Euro ödemeye hazırlar...

Orta saha için de Milan'dan Rade Krunic'e öncelik vermesine karşın alternatiflerini de hazırlayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Dünya yıldızına onay çıktı, 10 milyon Euro ödemeye hazırlar...

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

Sarı-lacivertli kulüp, Arsenal forması giyen Jorginho için girişimlere başlamış ve İngiliz ekibine kiralama teklifi yapmıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Dünya yıldızına onay çıktı, 10 milyon Euro ödemeye hazırlar...

Hem İtalya hem de Brezilya pasaportu taşıyan 31 yaşındaki orta saha için kiralama teklifini reddeden Arsenal, "Kiralık olmaz, bonservisiyle verebiliriz" cevabını verdi.

SON DAKİKA