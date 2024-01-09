Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe yıldız golcüyle temasa geçti! Premier Lig'den geliyor...
Giriş Tarihi: 09.01.2024 14:36 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 14:36

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe yıldız golcüyle temasa geçti! Premier Lig'den geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon hem ligde hem de Konferans Ligi'nde yoluna emin adımlarla giden Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ara transfer dönemine sayılı günler kala, sarı-lacivertli takım yeni takviyeler için yoğun mesai harcıyor. Kanarya, yeni bir golcü için aradığı ismi Premier Lig'de buldu. İşte o yıldız oyuncu ve transfer haberinin detayları...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe yıldız golcüyle temasa geçti! Premier Lig’den geliyor...

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakasında 10 Ocak Çarşamba günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe yıldız golcüyle temasa geçti! Premier Lig’den geliyor...

FENERBAHÇE DEPLASMAN SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbulspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı. Sezon başında kadroya dahil olan Cengiz Ünder, 4 gole imza atarak kariyer rekoru kırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe yıldız golcüyle temasa geçti! Premier Lig’den geliyor...

Edin Dzeko ise 1 gol kaydederken, gol sayısını 13'e yükseltti ve gol krallığında zirvede yer aldı. Ligde puanını 47'ye yükselten Fenerbahçe averajla liderliğini sürdürdü.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe yıldız golcüyle temasa geçti! Premier Lig’den geliyor...

Ara transfer dönemine de hızlı girmek isteyen Fenerbahçe, yeni bir golcü hamlesi yapmak istiyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe yıldız golcüyle temasa geçti! Premier Lig’den geliyor...

Orta sahaya Milan'da forma giyen Rade Krunic'i transfer etmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, yeni bir forvet takviyesi de yapmayı hedefliyor.

SON DAKİKA