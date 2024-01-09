Giriş Tarihi: 09.01.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
14:36
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe yıldız golcüyle temasa geçti! Premier Lig'den geliyor...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon hem ligde hem de Konferans Ligi'nde yoluna emin adımlarla giden Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ara transfer dönemine sayılı günler kala, sarı-lacivertli takım yeni takviyeler için yoğun mesai harcıyor. Kanarya, yeni bir golcü için aradığı ismi Premier Lig'de buldu. İşte o yıldız oyuncu ve transfer haberinin detayları...