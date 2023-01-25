Giriş Tarihi: 25.01.2023 10:51
Güncelleme Tarihi: 25.01.2023
10:51
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe yıldız ismin transferini bitiriyor! Dev maliyet ortaya çıktı...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna takviyeler yapmak için çalışmalarını sıklaştırdı. Jorge Jesus da transfer talebini açıklarken, Fenerbahçe yıldız ismin transferini bitiriyor. Sarı-lacivertlilerin yaptığı dev teklif ortaya çıkarken, imzalar kısa süre içinde atılacak. İşte transfer haberinin ayrıntıları...