Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna takviyeler yapmak için çalışmalarını sıklaştırdı. Jorge Jesus da transfer talebini açıklarken, Fenerbahçe yıldız ismin transferini bitiriyor. Sarı-lacivertlilerin yaptığı dev teklif ortaya çıkarken, imzalar kısa süre içinde atılacak. İşte transfer haberinin ayrıntıları...