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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe yıldız ismin transferini bitiriyor! Dev maliyet ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 25.01.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 10:51

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe yıldız ismin transferini bitiriyor! Dev maliyet ortaya çıktı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna takviyeler yapmak için çalışmalarını sıklaştırdı. Jorge Jesus da transfer talebini açıklarken, Fenerbahçe yıldız ismin transferini bitiriyor. Sarı-lacivertlilerin yaptığı dev teklif ortaya çıkarken, imzalar kısa süre içinde atılacak. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe yıldız ismin transferini bitiriyor! Dev maliyet ortaya çıktı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna takviyeler yapmak için çalışmalarını sıklaştırdı. Jorge Jesus da transfer talebini açıklarken, Fenerbahçe yıldız ismin transferini bitiriyor. Sarı-lacivertlilerin yaptığı dev teklif ortaya çıkarken, imzalar kısa süre içinde atılacak. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe yıldız ismin transferini bitiriyor! Dev maliyet ortaya çıktı...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe yıldız ismin transferini bitiriyor! Dev maliyet ortaya çıktı...

Kadrosunu güçlendirmek isteyen ve eksik mevkilere yapılacak transferler için yoğun mesai harcayan sarı-lacivertlilerin yıldızlarına da dikkat çeken teklifler gelmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe yıldız ismin transferini bitiriyor! Dev maliyet ortaya çıktı...

VALENCIA'YA ARABİSTAN'DAN TALİP

Bu sezon gösterdiği performansla ve attığı gollerle dikkat çeken Enner Valencia'ya son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal talip olmuştu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe yıldız ismin transferini bitiriyor! Dev maliyet ortaya çıktı...

Al Hilal'li temsilcilerin Enner Valencia'nın menajeri ile görüşerek teklifini ilettiği, Valencia'nın menajerinin de Fenerbahçeli kurmaylarla masaya oturacağı ifade edilmişti.

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