Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezona iyi bir başlangıç yapan ve hem ligde hem de Avrupa'da zirveyi zorlayan Fenerbahçe, gösterdiği performansla taraftarlarını mutlu etti. Son olarak Beşiktaş derbisinden 0-0'lık beraberlikle çıkan sarı-lacivertlilerin yıldızları, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Fenerbahçe'de 3 yıldız isimle yolların ayrılma ihtimali belirirken, beklenen bonservis bedelleri de ortaya çıktı. İşte transfer haberinin ayrıntıları...