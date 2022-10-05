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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Yıldız isimlere dünya devlerinden kanca, beklenen bonservisler...
Giriş Tarihi: 05.10.2022 16:17 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022 16:17

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Yıldız isimlere dünya devlerinden kanca, beklenen bonservisler...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezona iyi bir başlangıç yapan ve hem ligde hem de Avrupa'da zirveyi zorlayan Fenerbahçe, gösterdiği performansla taraftarlarını mutlu etti. Son olarak Beşiktaş derbisinden 0-0'lık beraberlikle çıkan sarı-lacivertlilerin yıldızları, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Fenerbahçe'de 3 yıldız isimle yolların ayrılma ihtimali belirirken, beklenen bonservis bedelleri de ortaya çıktı. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! Yıldız isimlere dünya devlerinden kanca, beklenen bonservisler...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezona iyi bir başlangıç yapan ve hem ligde hem de Avrupa'da zirveyi zorlayan Fenerbahçe, gösterdiği performansla taraftarlarını mutlu etti. Son olarak Beşiktaş derbisinden 0-0'lık beraberlikle çıkan sarı-lacivertlilerin yıldızları, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Fenerbahçe'de 3 yıldız isimle yolların ayrılma ihtimali belirirken, beklenen bonservis bedelleri de ortaya çıktı. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! Yıldız isimlere dünya devlerinden kanca, beklenen bonservisler...

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından olan Fenerbahçe, sezon başından bu yana gösterdiği performansla taraftarlarını mutlu etmeyi başardı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! Yıldız isimlere dünya devlerinden kanca, beklenen bonservisler...

Hem ligde hem de Avrupa'da iyi bir gidişata sahip olan sarı-lacivertlilerin yıldızlarına, sahadaki performansla doğru orantılı olarak transfer ilgisi de artıyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! Yıldız isimlere dünya devlerinden kanca, beklenen bonservisler...

Sezon başında Kim Min-Jae'yi 18 milyon Euro'ya Napoli'ye satan sarı-lacivertliler, daha önce Eljif Elmas ve Vedat Muriqi'i de İtalyan ekiplerine yollamıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! Yıldız isimlere dünya devlerinden kanca, beklenen bonservisler...

Fenerbahçe'nin 3 yıldız futbolcusuna da dev ekipler talip oldu...

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