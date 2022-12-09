Giriş Tarihi: 09.12.2022 16:10
Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
16:10
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de 3 isim gidiyor, 2 yıldız geliyor! Transferde flaş hamle...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Vincent Aboubakar transferi için bastıran Fenerbahçe, alternatif isimler için de hazırlıklarını yapıyor. Sarı-Lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda biten iki ismi takibe aldı. Fenerbahçe ayrıca bir isimle yollarını kesin olarak ayırma kararı alırken, 2 ismin de gitmesi için bonservis indirimi yapacak. İşte tüm detaylar...