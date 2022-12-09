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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de 3 isim gidiyor, 2 yıldız geliyor! Transferde flaş hamle...
Giriş Tarihi: 09.12.2022 16:10 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 16:10

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de 3 isim gidiyor, 2 yıldız geliyor! Transferde flaş hamle...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Vincent Aboubakar transferi için bastıran Fenerbahçe, alternatif isimler için de hazırlıklarını yapıyor. Sarı-Lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda biten iki ismi takibe aldı. Fenerbahçe ayrıca bir isimle yollarını kesin olarak ayırma kararı alırken, 2 ismin de gitmesi için bonservis indirimi yapacak. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de 3 isim gidiyor, 2 yıldız geliyor! Transferde flaş hamle...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Vincent Aboubakar transferi için bastıran Fenerbahçe, alternatif isimler için de hazırlıklarını yapıyor. Sarı-Lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda biten iki ismi takibe aldı. Fenerbahçe ayrıca bir isimle yollarını kesin olarak ayırma kararı alırken, 2 ismin de gitmesi için bonservis indirimi yapacak. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de 3 isim gidiyor, 2 yıldız geliyor! Transferde flaş hamle...

Oynadığı futbol ve çizdiği grafik ile taraftarını memnun eden Fenerbahçe, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen araya lider girdi.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de 3 isim gidiyor, 2 yıldız geliyor! Transferde flaş hamle...

Teknik direktör Jorge Jesus ve öğrencilerinin sergilediği performans dikkat çekerken, sarı-lacivertlilerin Avrupa ve Türkiye'de sahaya koyduğu mücadele başarı getirdi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de 3 isim gidiyor, 2 yıldız geliyor! Transferde flaş hamle...

OCAK PLANI BELLİ OLDU

Devre arası transfer dönemi için planını hazırlayan Fenerbahçe, listesine iki ismi ekledi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de 3 isim gidiyor, 2 yıldız geliyor! Transferde flaş hamle...

Radarına aldığı iki yeni oyuncuyu yakından takip eden Ali Koç yönetiminin, iki futbolcunun bonservis ücretlerinde indirime gideceği, bir oyuncusuyla ise Ocak ayında yollarını ayıracağı ifade edildi.

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