Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Vincent Aboubakar transferi için bastıran Fenerbahçe, alternatif isimler için de hazırlıklarını yapıyor. Sarı-Lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda biten iki ismi takibe aldı. Fenerbahçe ayrıca bir isimle yollarını kesin olarak ayırma kararı alırken, 2 ismin de gitmesi için bonservis indirimi yapacak. İşte tüm detaylar...