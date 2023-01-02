Giriş Tarihi: 02.01.2023 09:34
Güncelleme Tarihi: 02.01.2023
09:34
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de 5 imza birden! Aboubakar transferinde müjdeli haber...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Aboubakar için Al-Nassr'ın planları değişti. Suudi Arabistan kulübü, Ronaldo transferi sonrasında Kamerunlu golcüye ayrılık kapısını açtı. Sarı-lacivertliler Aboubakar transferi dışında 5 yıldız isimle de sözleşme imzalayacak. İşte tüm detaylar...