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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de 5 imza birden! Aboubakar transferinde müjdeli haber...
Giriş Tarihi: 02.01.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 09:34

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de 5 imza birden! Aboubakar transferinde müjdeli haber...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Aboubakar için Al-Nassr'ın planları değişti. Suudi Arabistan kulübü, Ronaldo transferi sonrasında Kamerunlu golcüye ayrılık kapısını açtı. Sarı-lacivertliler Aboubakar transferi dışında 5 yıldız isimle de sözleşme imzalayacak. İşte tüm detaylar...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de 5 imza birden! Aboubakar transferinde müjdeli haber...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Aboubakar için Al-Nassr'ın planları değişti. Suudi Arabistan kulübü, Ronaldo transferi sonrasında Kamerunlu golcüye ayrılık kapısını açtı. Sarı-lacivertliler Aboubakar transferi dışında 5 yıldız isimle de sözleşme imzalayacak. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de 5 imza birden! Aboubakar transferinde müjdeli haber...

Devre arası transfer döneminin resmi olarak başlamasına kısa süre kalan Fenerbahçe, çalışmalarını son sürat devam ettiriyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de 5 imza birden! Aboubakar transferinde müjdeli haber...

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Vincent Aboubakar, Fenerbahçe'ye imza atmak için gün sayıyor. Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Suudi ekibinin, Vincent Aboubakar'ın gidişine onay verebileceği öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de 5 imza birden! Aboubakar transferinde müjdeli haber...

Golcü arayışındaki Fenerbahçe'nin bir süredir temasta olduğu Vincent Aboubakar, sarılacivertli takıma gelmeyi kabul etmişti. Süper Lig deviyle her konuda anlaşma sağlayan 30 yaşındaki Kamerunlu golcü için tek engel; kulübü Al-Nassr'dı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de 5 imza birden! Aboubakar transferinde müjdeli haber...

ABOUBAKAR'DA RAKIP MANCHESTER UNITED

Ancak Suudi Arabistan ekibi öyle bir hamle yaptı ki, tüm dünyada gündem oldu. Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığını açıklayan Al-Nassr, bu transferle gündemi altüst etti. Fenerbahçe ise bu transferi, her konuda anlaştığı Aboubakar'ın kulübünü ikna etmek için kullandı.

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