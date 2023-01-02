ABOUBAKAR'DA RAKIP MANCHESTER UNITED

Ancak Suudi Arabistan ekibi öyle bir hamle yaptı ki, tüm dünyada gündem oldu. Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığını açıklayan Al-Nassr, bu transferle gündemi altüst etti. Fenerbahçe ise bu transferi, her konuda anlaştığı Aboubakar'ın kulübünü ikna etmek için kullandı.