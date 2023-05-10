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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de bir dönem sona eriyor! Jorge Jesus'un yerine gelecek ismi açıkladılar...
Giriş Tarihi: 10.05.2023 06:24 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 06:25

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de bir dönem sona eriyor! Jorge Jesus'un yerine gelecek ismi açıkladılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son Giresunspor maçında kritik bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'de moraller bozuk. Başkan Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus'la yaptığı görüşmede yapılan oyuncu değişikliklerini sormuştu. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'de bir dönem sona erecek. Sarı-lacivertlilerin Jorge Jesus'un yerine getireceği teknik adam da açıklandı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de bir dönem sona eriyor! Jorge Jesus’un yerine gelecek ismi açıkladılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son Giresunspor maçında kritik bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'de moraller bozuk. Başkan Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus'la yaptığı görüşmede yapılan oyuncu değişikliklerini sormuştu. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'de bir dönem sona erecek. Sarı-lacivertlilerin Jorge Jesus'un yerine getireceği teknik adam da açıklandı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de bir dönem sona eriyor! Jorge Jesus’un yerine gelecek ismi açıkladılar...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, yeni sezona birçok değişimle başlamıştı.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de bir dönem sona eriyor! Jorge Jesus’un yerine gelecek ismi açıkladılar...

Teknik direktörlük pozisyonuna Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'u getiren sarı-lacivertli yönetim, şampiyonluk için bir hayli umutlu bir başlangıca imza atmıştı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de bir dönem sona eriyor! Jorge Jesus’un yerine gelecek ismi açıkladılar...

"BAŞKAN KALIRSA BEN DE KALIRIM"

Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili son olarak Ankaragücü maçı sonrası konuşan Jorge Jesus, dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de bir dönem sona eriyor! Jorge Jesus’un yerine gelecek ismi açıkladılar...

Portekizli çalıştırıcı açıklamasında, "Ben kontratlarımı sezon sonunda konuşurum. Ama şunu söyleyebilirim eğer kalacaksam bu Ali Koç ile birlikte olur. Başkan kalırsa ben de kalırım. O yoksa giderim" ifadelerini kullanmıştı.

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