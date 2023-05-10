Giriş Tarihi: 10.05.2023 06:24
Güncelleme Tarihi: 10.05.2023
06:25
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de bir dönem sona eriyor! Jorge Jesus'un yerine gelecek ismi açıkladılar...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son Giresunspor maçında kritik bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'de moraller bozuk. Başkan Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus'la yaptığı görüşmede yapılan oyuncu değişikliklerini sormuştu. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'de bir dönem sona erecek. Sarı-lacivertlilerin Jorge Jesus'un yerine getireceği teknik adam da açıklandı. İşte tüm detaylar...