Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de Emre Mor ayrılıyor! Yeni rotası netleşti, çılgın gelir...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u eledikten sonra Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü deviren Fenerbahçe'de moraller yükseldi. Hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig'de şampiyonluk yarışını iddialı bir şekilde sürdüren sarı-lacivertlilerde, flaş bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Son haftalarda formunu ciddi bir şekilde yükselten Emre Mor'un yeni rotası belli olurken, Fenerbahçe bu transferden müthiş bir gelir elde edecek. İşte transfer haberinin ayrıntıları...