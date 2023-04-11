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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Emre Mor ayrılıyor! Yeni rotası netleşti, çılgın gelir...
Giriş Tarihi: 11.04.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 11:54

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Emre Mor ayrılıyor! Yeni rotası netleşti, çılgın gelir...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u eledikten sonra Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü deviren Fenerbahçe'de moraller yükseldi. Hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig'de şampiyonluk yarışını iddialı bir şekilde sürdüren sarı-lacivertlilerde, flaş bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Son haftalarda formunu ciddi bir şekilde yükselten Emre Mor'un yeni rotası belli olurken, Fenerbahçe bu transferden müthiş bir gelir elde edecek. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de Emre Mor ayrılıyor! Yeni rotası netleşti, çılgın gelir...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u eledikten sonra Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü deviren Fenerbahçe'de moraller yükseldi. Hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig'de şampiyonluk yarışını iddialı bir şekilde sürdüren sarı-lacivertlilerde, flaş bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Son haftalarda formunu ciddi bir şekilde yükselten Emre Mor'un yeni rotası belli olurken, Fenerbahçe bu transferden müthiş bir gelir elde edecek. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de Emre Mor ayrılıyor! Yeni rotası netleşti, çılgın gelir...

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşan Fenerbahçe, 1-0 yenik duruma düştüğü mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve zirve yolunda kritik bir virajı kayıpsız geçti.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de Emre Mor ayrılıyor! Yeni rotası netleşti, çılgın gelir...

Karagümrük galibiyetiyle moral depolayan ve zirve iddiasını sürdüren sarı-lacivertliler, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına hız verdi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de Emre Mor ayrılıyor! Yeni rotası netleşti, çılgın gelir...

Hızlı bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de merak konusu...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de Emre Mor ayrılıyor! Yeni rotası netleşti, çılgın gelir...

EMRE MOR İÇİN SÜRPRİZ GELİŞME

Kadroda düşünülmeyen futbolcularla yollarını ayırmayı planlayan Kanarya'da Emre Mor ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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