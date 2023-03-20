Giriş Tarihi: 20.03.2023 15:37
Güncelleme Tarihi: 20.03.2023
15:37
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de ikinci Merih Demiral vakası! A Takım'a çıkmadan Avrupa'ya gidiyor, yeni rotası...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek iddiasını artırmayı başardı. Bir yandan da transfer için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık yaşanmak üzere. Fenerbahçe'nin genç yıldızı, tıpkı Merih Demiral gibi Avrupa'ya transfer olacak. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...