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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de ikinci Merih Demiral vakası! A Takım'a çıkmadan Avrupa'ya gidiyor, yeni rotası...
Giriş Tarihi: 20.03.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 15:37

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de ikinci Merih Demiral vakası! A Takım'a çıkmadan Avrupa'ya gidiyor, yeni rotası...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek iddiasını artırmayı başardı. Bir yandan da transfer için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık yaşanmak üzere. Fenerbahçe'nin genç yıldızı, tıpkı Merih Demiral gibi Avrupa'ya transfer olacak. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de ikinci Merih Demiral vakası! A Takım’a çıkmadan Avrupa’ya gidiyor, yeni rotası...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek iddiasını artırmayı başardı. Bir yandan da transfer için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık yaşanmak üzere. Fenerbahçe'nin genç yıldızı, tıpkı Merih Demiral gibi Avrupa'ya transfer olacak. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de ikinci Merih Demiral vakası! A Takım’a çıkmadan Avrupa’ya gidiyor, yeni rotası...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray'ın Konyaspor'a kaybetmesiyle zirvedeki puan farkını indirdi.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de ikinci Merih Demiral vakası! A Takım’a çıkmadan Avrupa’ya gidiyor, yeni rotası...

İlk yarısını 1-0 mağlup tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla sonuca gitmesini bildi ve şampiyonluk iddiasını artırmayı başardı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de ikinci Merih Demiral vakası! A Takım’a çıkmadan Avrupa’ya gidiyor, yeni rotası...

Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde ikinci bir Merih Demiral vakası yaşanmak üzere...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de ikinci Merih Demiral vakası! A Takım’a çıkmadan Avrupa’ya gidiyor, yeni rotası...

YATIRIMLAR KARŞILIĞINI ALIYOR

Ali Koç'un başkanlığı devralmasının ardından yapılan altyapı yatırımlarının karşılığı da gelmeye başladı.

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