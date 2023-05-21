Giriş Tarihi: 21.05.2023 15:33 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 16:16

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Kanarya'ya 17 milyon Euro'luk piyango...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de son düzlüğe girerken 68 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe, 34. hafta maçını bay geçerek hanesine 3 puan daha ekledi ve puanını 71'e yükseltti. Kanarya, bir yandan Lig şampiyonluğu için mücadele ederken, bir yandan da Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor. Yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-lacivertli ekipte taraftarın sevgilisi haline gelen ve gösterdiği performans ile de Jorge Jesus'un vazgeçilmezi olan yıldız isim için Premier Lig devi 17 milyon Euro'yu gözden çıkardı. İşte o isim ve tüm detaylar...