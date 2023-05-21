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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Kanarya'ya 17 milyon Euro'luk piyango...
Giriş Tarihi: 21.05.2023 15:33 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 16:16

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Kanarya'ya 17 milyon Euro'luk piyango...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de son düzlüğe girerken 68 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe, 34. hafta maçını bay geçerek hanesine 3 puan daha ekledi ve puanını 71'e yükseltti. Kanarya, bir yandan Lig şampiyonluğu için mücadele ederken, bir yandan da Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor. Yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-lacivertli ekipte taraftarın sevgilisi haline gelen ve gösterdiği performans ile de Jorge Jesus'un vazgeçilmezi olan yıldız isim için Premier Lig devi 17 milyon Euro'yu gözden çıkardı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de ilk ayrılık belli oldu! Kanarya’ya 17 milyon Euro’luk piyango...

Süper Lig'de son düzlüğe girerken 68 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe, 34. hafta maçını bay geçerek hanesine 3 puan daha ekledi ve puanını 71'e yükseltti. Kanarya, bir yandan Lig şampiyonluğu için mücadele ederken, bir yandan da Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor. Yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-lacivertli ekipte taraftarın sevgilisi haline gelen ve gösterdiği performans ile de Jorge Jesus'un vazgeçilmezi olan yıldız isim için Premier Lig devi 17 milyon Euro'yu gözden çıkardı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de ilk ayrılık belli oldu! Kanarya’ya 17 milyon Euro’luk piyango...

Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus ile harika bir performans sergileyerek başlayan Fenerbahçe, soz düzlüğe 71 puanla ezeli rakibi Galatasaray'ın ardından 2. sırada giriyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de ilk ayrılık belli oldu! Kanarya’ya 17 milyon Euro’luk piyango...

Portekizli çalıştırıcı ile Avrupa Ligi'ne de damga vuran Kanarya; Rennes, Aek ve Dinamo Kiev'in bulunduğu gruptan lider olarak çıkmıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de ilk ayrılık belli oldu! Kanarya’ya 17 milyon Euro’luk piyango...

Sarı-lacivertli ekip, Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen aranın ardından düşüş yaşamış ve liderliği Sarı-kırmızılı ekibe kaptırmıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de ilk ayrılık belli oldu! Kanarya’ya 17 milyon Euro’luk piyango...

Düşüş yaşayan ve bu duruma engel olamayan Kanarya, Avrupa Ligi son 16 turu maçında ise İspanyol temsilcisi Sevilla'ya mağlup olarak Avrupa sahnesine de veda etmişti.

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