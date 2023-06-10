Giriş Tarihi: 10.06.2023 09:59
Güncelleme Tarihi: 10.06.2023
09:59
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de ilk imzayı yeni hoca atacak! Tarih belli oldu...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezonun son maçında, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'le karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlamak üzere. Ligde şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertliler, sezona kupa ile veda etmek istiyor. Bir yandan da gelecek sezonun planlamalarını yapan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile yollar ayrılacak. Sarı-lacivertlilerde ilk imzayı yeni teknik adam atacak. İşte imza tarihi ve tüm ayrıntılar...