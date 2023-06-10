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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de ilk imzayı yeni hoca atacak! Tarih belli oldu...
Giriş Tarihi: 10.06.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 09:59

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de ilk imzayı yeni hoca atacak! Tarih belli oldu...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezonun son maçında, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'le karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlamak üzere. Ligde şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertliler, sezona kupa ile veda etmek istiyor. Bir yandan da gelecek sezonun planlamalarını yapan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile yollar ayrılacak. Sarı-lacivertlilerde ilk imzayı yeni teknik adam atacak. İşte imza tarihi ve tüm ayrıntılar...

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de ilk imzayı yeni hoca atacak! Tarih belli oldu...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezonun son maçında, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'le karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlamak üzere. Ligde şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertliler, sezona kupa ile veda etmek istiyor. Bir yandan da gelecek sezonun planlamalarını yapan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile yollar ayrılacak. Sarı-lacivertlilerde ilk imzayı yeni teknik adam atacak. İşte imza tarihi ve tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de ilk imzayı yeni hoca atacak! Tarih belli oldu...

Fenerbahçe, pazar günü İzmir'de sezon finaline çıkacak… En son 2012-13 sezonunda Trabzonspor'u yenerek bu kulvarda mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler son finalini 2017-18'de oynamış ancak Akhisar'a kaybetmişti.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de ilk imzayı yeni hoca atacak! Tarih belli oldu...

Kanarya, Başakşehir'le karşılaşacağı mücadeleyi kazanıp 10 yıldır hasret kaldığı kupayı almak isterken, müsabakanın ardından da yeni sezon için düğmeye basılacak. Yolların ayrılacağı ilk isim teknik direktör Jorge Jesus olacak.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de ilk imzayı yeni hoca atacak! Tarih belli oldu...

KENDİSİNİ GARANTİYE ALDI!

Hem kaçan şampiyonluk hem de Galatasaray derbisinde alınan farklı yenilgi hocanın kalma ihtimalini bitirdi. Kupada mutlu sona ulaşılsa bile Portekizli'ye teşekkür edilecek.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de ilk imzayı yeni hoca atacak! Tarih belli oldu...

İçinde 'kal' denmesi için ufak da olsa bir umut olan tecrübeli hoca, yeni adresi için de görüşmelere başladı. Suudi Arabistan Milli Takımı ile el sıkıştı.

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