KİM'İ TUTAMAYACAĞIMIZI BİLEREK ALDIK

İşte Koç'un verdiği ipuçlarıyla Jesus'tan geçer not alan isimlerin başında gelenler:

"Kim Min-Jae son yıllarda yapılan en iyi transfer, Vitor Pereira'nın hediyesi. Bebeği ve karısı var, buradan çok memnun. Kazanacağımıza inandığı bir kadro ile bir sene daha kalır. Dünya Kupası'nı geçirir. Onu tutmayacağımızı bilerek aldık (23 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi var). İnşallah bu sene tutarız.