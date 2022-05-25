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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan 13 oyuncu için flaş karar! Anlaşma sağlandı, yeni golcü geliyor
Giriş Tarihi: 25.05.2022 07:05 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 07:05

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan 13 oyuncu için flaş karar! Anlaşma sağlandı, yeni golcü geliyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "2-5 aydır takımı izliyor" dediği Jorge Jesus, takımda forma giyen 12-13 futbolcuyla ilgili kararını verdi. Bu isimlerin başında Kim Min-Jae, Crespo, Mert Hakan Yandaş ve Altay var... Bu arada Sarı-Lacivertliler yeni golcüsünü de buldu ve yıldız isimle her konuda prensip anlaşmasına varıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus’tan 13 oyuncu için flaş karar! Anlaşma sağlandı, yeni golcü geliyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "2-5 aydır takımı izliyor" dediği Jorge Jesus, takımda forma giyen başta Kim Min-Jae, Crespo, Mert Hakan Yandaş ve Altay gibi 12-13 futbolcuyla ilgili flaş bir karara imza attı. Bu arada Sarı-Lacivertliler yeni golcüsünü de buldu ve yıldız isimle her konuda prensip anlaşmasına varıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus’tan 13 oyuncu için flaş karar! Anlaşma sağlandı, yeni golcü geliyor

Yeni teknik direktörünü pazartesi günü açıklayacağını belirten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, duygularının İsmail Kartal, mantığının ise Jorge Jesus olduğunu kurduğu cümlelerle ima etti. Hatta kimi seçerse seçsin, taraftarı memnun edemeyeceğini de dile getirdi.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus’tan 13 oyuncu için flaş karar! Anlaşma sağlandı, yeni golcü geliyor

Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak ve ilk maçını 19-20 Temmuz'da oynayacak olması nedeniyle taraftarın endişesine hak veren Başkan bu konuda rahat olduğunu, "İsmail Kartal zaten takımı A'dan Z'ye tüm detaylarıyla biliyor, Jesus da 2.5 aydır takımı çalışıyor" diyerek anlattı. Portekizli hocanın 12-13 oyuncu için 'Kalsın' raporu verdiğine de vurgu yaptı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus’tan 13 oyuncu için flaş karar! Anlaşma sağlandı, yeni golcü geliyor

KİM'İ TUTAMAYACAĞIMIZI BİLEREK ALDIK
İşte Koç'un verdiği ipuçlarıyla Jesus'tan geçer not alan isimlerin başında gelenler:

"Kim Min-Jae son yıllarda yapılan en iyi transfer, Vitor Pereira'nın hediyesi. Bebeği ve karısı var, buradan çok memnun. Kazanacağımıza inandığı bir kadro ile bir sene daha kalır. Dünya Kupası'nı geçirir. Onu tutmayacağımızı bilerek aldık (23 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi var). İnşallah bu sene tutarız.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus’tan 13 oyuncu için flaş karar! Anlaşma sağlandı, yeni golcü geliyor

Miguel Crespo'yu herkes eleştirdi ama şimdi söylenenler ortada. CSKA Moskova kendisini sordu ama Mert Hakan Yandaş satılık değil. İki hocamız da kalmasını istiyor.

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