Giriş Tarihi: 25.05.2022 07:05
Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
07:05
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan 13 oyuncu için flaş karar! Anlaşma sağlandı, yeni golcü geliyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "2-5 aydır takımı izliyor" dediği Jorge Jesus, takımda forma giyen 12-13 futbolcuyla ilgili kararını verdi. Bu isimlerin başında Kim Min-Jae, Crespo, Mert Hakan Yandaş ve Altay var... Bu arada Sarı-Lacivertliler yeni golcüsünü de buldu ve yıldız isimle her konuda prensip anlaşmasına varıldı. İşte son dakika haberinin detayları...