Giriş Tarihi: 05.01.2023 16:40
Güncelleme Tarihi: 05.01.2023
16:40
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de kimsenin beklemediği ayrılık! Menajerine talimat verildi, bu ay gidiyor...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, hafta sonu derbide Galatasaray'ı Kadıköy'de ağırlayacak. Dev maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, diğer taraftan da transfer için yoğun mesai harcıyor. Birçok isimle görüşen Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanacak. Bekleneni veremeyen yıldız isimle bu ay içinde yollar ayrılacak. İşte tüm detaylar...