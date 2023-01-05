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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de kimsenin beklemediği ayrılık! Menajerine talimat verildi, bu ay gidiyor...
Giriş Tarihi: 05.01.2023 16:40 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 16:40

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de kimsenin beklemediği ayrılık! Menajerine talimat verildi, bu ay gidiyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, hafta sonu derbide GalatasarayKadıköy'de ağırlayacak. Dev maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, diğer taraftan da transfer için yoğun mesai harcıyor. Birçok isimle görüşen Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanacak. Bekleneni veremeyen yıldız isimle bu ay içinde yollar ayrılacak. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de kimsenin beklemediği ayrılık! Menajerine talimat verildi, bu ay gidiyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, hafta sonu derbide GalatasarayKadıköy'de ağırlayacak. Dev maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, diğer taraftan da transfer için yoğun mesai harcıyor. Birçok isimle görüşen Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanacak. Bekleneni veremeyen yıldız isimle bu ay içinde yollar ayrılacak. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de kimsenin beklemediği ayrılık! Menajerine talimat verildi, bu ay gidiyor...

Hafta sonu derbide Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da tranfer çalışmalarını devam ettiriyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de kimsenin beklemediği ayrılık! Menajerine talimat verildi, bu ay gidiyor...

Devre arasında kadrosuna takviye yaparak ligin ikinci yarısında da iyi gidişatını sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler için sürpriz bir isim gündeme gelmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de kimsenin beklemediği ayrılık! Menajerine talimat verildi, bu ay gidiyor...

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sarı-lacivertli kulübün, Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde için harekete geçtiğini duyurmuştu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de kimsenin beklemediği ayrılık! Menajerine talimat verildi, bu ay gidiyor...

İtalya Serie B ekibine 21 yaşındaki futbolcu için teklif yapıldığı ancak henüz bir anlaşma gerçekleşmediği bildirildi. Haberde, Parma'nın oyuncuyu göndermeye sıcak bakmadığı da aktarıldı.

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