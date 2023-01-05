Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, hafta sonu derbide Galatasaray'ı Kadıköy'de ağırlayacak. Dev maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, diğer taraftan da transfer için yoğun mesai harcıyor. Birçok isimle görüşen Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanacak. Bekleneni veremeyen yıldız isimle bu ay içinde yollar ayrılacak. İşte tüm detaylar...