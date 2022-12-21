Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya Kupası için verilen aranın ardından oynadığı ilk resmi maçta İstanbulspor'u 3-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor. Sarı-lacivertliler, yaptığı görüşmelerin yanı sıra gelen teklifleri de değerlendirirken, sürpriz bir ayrılıkla karşı karşıya kalabilir. İşte tüm ayrıntılar...