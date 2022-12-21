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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Ferdi ve Arda beklenirken ters köşe...
Giriş Tarihi: 21.12.2022 07:25 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 07:41

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Ferdi ve Arda beklenirken ters köşe...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya Kupası için verilen aranın ardından oynadığı ilk resmi maçta İstanbulspor'u 3-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor. Sarı-lacivertliler, yaptığı görüşmelerin yanı sıra gelen teklifleri de değerlendirirken, sürpriz bir ayrılıkla karşı karşıya kalabilir. İşte tüm ayrıntılar...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Ferdi ve Arda beklenirken ters köşe...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya Kupası için verilen aranın ardından oynadığı ilk resmi maçta İstanbulspor'u 3-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor. Sarı-lacivertliler, yaptığı görüşmelerin yanı sıra gelen teklifleri de değerlendirirken, sürpriz bir ayrılıkla karşı karşıya kalabilir. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Ferdi ve Arda beklenirken ters köşe...

Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 3-1 yenerek son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, hafta sonu oynayacağı Trabzonspor derbisini düşünmeye başladı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Ferdi ve Arda beklenirken ters köşe...

Dünya Kupası arasından sonra oynadığı ilk resmi maçı kazanan sarı-lacivertliler, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Ferdi ve Arda beklenirken ters köşe...

Hem savunma hem de hücum bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, birçok önemli isimle görüşmelerine devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Ferdi ve Arda beklenirken ters köşe...

FORVETE YENİ ADAY BRERETON DIAZ

Savunma için Samet Akaydın'la imza aşamasına gelen ve kulübü Adana Demirspor'la görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler'de hücum bölgesi için son olarak Brereton Diaz gündeme gelmişti.

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