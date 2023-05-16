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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Premier Lig'e gidiyor...
Giriş Tarihi: 16.05.2023 16:56 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 16:56

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Premier Lig'e gidiyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon için yapacağı transferlerde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, çalışmalarına dört koldan devam ediyor. Rangers'tan Ryan Kent ile her konuda anlaşan ve başarılı futbolcuya verilecek maaşı belirleyen Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanacak. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli yıldızı, Premier Lig'e gidecek. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Premier Lig’e gidiyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon için yapacağı transferlerde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, çalışmalarına dört koldan devam ediyor. Rangers'tan Ryan Kent ile her konuda anlaşan ve başarılı futbolcuya verilecek maaşı belirleyen Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanacak. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli yıldızı, Premier Lig'e gidecek. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Premier Lig’e gidiyor...

Galatasaray'la arasında 5 puanlık fark bulunsa da şampiyonluğa konsantre olan Fenerbahçe'de yönetim, transfer için de yoğun bir mesai içerisinde.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Premier Lig’e gidiyor...

RYAN KENT'LE ANLAŞMA TAMAM

Sarı-lacivertliler, 4 sezondur İskoçya ekibi Rangers'ta forma giyen İngiliz futbolcu Ryan Kent'le yaklaşık 2 aydır görüşme halindeydi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Premier Lig’e gidiyor...

Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve performansında süreklilik taşıması nedeniyle listenin başında yer alan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, İskoçya takımında 1 milyon euro kazanıyordu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Premier Lig’e gidiyor...

İŞTE ALACAĞI MAAŞ

Fenerbahçe'yle prensipte anlaşan Ryan Kent'in sarı-lacivertlilerde kazanacağı rakam ortaya çıkmıştı.

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