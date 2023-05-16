Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Premier Lig’e gidiyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon için yapacağı transferlerde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, çalışmalarına dört koldan devam ediyor. Rangers'tan Ryan Kent ile her konuda anlaşan ve başarılı futbolcuya verilecek maaşı belirleyen Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanacak. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli yıldızı, Premier Lig'e gidecek. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...