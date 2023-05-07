Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz revizyon! Takımın 3 yıldız ismi gönderiliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken, bir yandan da transfer için yoğun mesai harcıyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerde gündeme son olarak Southampton'dan Paul Onuachu ve Rangers'tan Ryan Kent gelmişti. Bir yandan da iç transferde çalışmaları yürüten Fenerbahçe'de sürpriz bir karar alındı. Sarı-lacivertliler, takımın önemli isimlerinden kabul edilen 3 yıldız isimle yola devam etmeyecek. İşte tüm ayrıntılar...