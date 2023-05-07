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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sürpriz revizyon! Takımın 3 yıldız ismi gönderiliyor...
Giriş Tarihi: 07.05.2023 16:27 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 16:27

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sürpriz revizyon! Takımın 3 yıldız ismi gönderiliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken, bir yandan da transfer için yoğun mesai harcıyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerde gündeme son olarak Southampton'dan Paul Onuachu ve Rangers'tan Ryan Kent gelmişti. Bir yandan da iç transferde çalışmaları yürüten Fenerbahçe'de sürpriz bir karar alındı. Sarı-lacivertliler, takımın önemli isimlerinden kabul edilen 3 yıldız isimle yola devam etmeyecek. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz revizyon! Takımın 3 yıldız ismi gönderiliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken, bir yandan da transfer için yoğun mesai harcıyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerde gündeme son olarak Southampton'dan Paul Onuachu ve Rangers'tan Ryan Kent gelmişti. Bir yandan da iç transferde çalışmaları yürüten Fenerbahçe'de sürpriz bir karar alındı. Sarı-lacivertliler, takımın önemli isimlerinden kabul edilen 3 yıldız isimle yola devam etmeyecek. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz revizyon! Takımın 3 yıldız ismi gönderiliyor...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da yeni sezonun transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz revizyon! Takımın 3 yıldız ismi gönderiliyor...

Avrupa'dan birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertliler, aradığı forveti İngiltere'de bulmuştu. Kanarya, Southampton'da forma giyen Paul Onuachu'yu listesine almıştı. Fenerbahçe yetkilileri, 28 yaşındaki Nijeryalı golcünün durumunu yakından takip ediyordu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz revizyon! Takımın 3 yıldız ismi gönderiliyor...

CHAMPIONSHIP'TE FORMA GİYMEK İSTEMİYOR

Golcü futbolcu, takımı Southampton'ın Premier Lig'den düşmesi halinde bir alt lig olan Champhionship'te forma giymek istemiyor. 34 maçta 24 puan toplayan Southampton, Premier Lig'de son sırada ve küme düşmesine kesin de gözüyle bakılıyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz revizyon! Takımın 3 yıldız ismi gönderiliyor...

MENAJERİYLE TEMAS KURULACAK

Kulübü Southampton ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam eden 2.01 boyundaki futbolcunun menajeriyle önümüzdeki haftalarda temas kurulacağı öğrenilmişti. 17 milyon euro değer biçilen futbolcu için kiralama formülünün masada olduğu öne sürülmüştü.

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