Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de Gaziantep FK'yı deplasmanda yenerek zirve yolunda kritik bir virajı dönen Fenerbahçe, transfer için de yoğun mesai harcıyor. Takıma takviye yaparak ligin ikinci yarısına daha güçlü girmek isteyen sarı-lacivertlilerde taraftarları üzecek gelişmeler yaşandı. Fenerbahçe'nin 2 yıldızı, gelen teklifler sonrası takımdan ayrılmak üzere. İşte tüm detaylar...