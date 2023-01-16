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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de taraftarı kahreden haber! 2 yıldız takımdan ayrılıyor...
Giriş Tarihi: 16.01.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 15:51

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de taraftarı kahreden haber! 2 yıldız takımdan ayrılıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de Gaziantep FK'yı deplasmanda yenerek zirve yolunda kritik bir virajı dönen Fenerbahçe, transfer için de yoğun mesai harcıyor. Takıma takviye yaparak ligin ikinci yarısına daha güçlü girmek isteyen sarı-lacivertlilerde taraftarları üzecek gelişmeler yaşandı. Fenerbahçe'nin 2 yıldızı, gelen teklifler sonrası takımdan ayrılmak üzere. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de taraftarı kahreden haber! 2 yıldız takımdan ayrılıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de Gaziantep FK'yı deplasmanda yenerek zirve yolunda kritik bir virajı dönen Fenerbahçe, transfer için de yoğun mesai harcıyor. Takıma takviye yaparak ligin ikinci yarısına daha güçlü girmek isteyen sarı-lacivertlilerde taraftarları üzecek gelişmeler yaşandı. Fenerbahçe'nin 2 yıldızı, gelen teklifler sonrası takımdan ayrılmak üzere. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de taraftarı kahreden haber! 2 yıldız takımdan ayrılıyor...

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK'yı deplasmanda son dakikalarda bulduğu golle 2-1 yenen ve zirve yarışında önemli bir virajı kayıpsız geçen Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de taraftarı kahreden haber! 2 yıldız takımdan ayrılıyor...

İlk transferini Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı alarak yapan sarı-lacivertlier, çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de taraftarı kahreden haber! 2 yıldız takımdan ayrılıyor...

Teknik direktör Jorge Jesus Gaziantep FK maçının ardından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Transfer dönemi geldiğinde her hocanın önceliği elindeki iyi oyuncuları kaybetmemektir. Daha sonra bu dönemde 1-2 transferle takımınıza güç takviyesi yaparsınız.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de taraftarı kahreden haber! 2 yıldız takımdan ayrılıyor...

Transfer pazarında takımımıza yardım edebileceğini düşündüğümüz oyuncular olursa alırız. Oyuncu transfer etmek için transfer yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

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