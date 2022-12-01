Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya Kupası için verilen arada hazırlıkları sürdüren Fenerbahçe, Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında Joao Pedro'nun sakatlığıyla sarsılmıştı. Arda Güler'in de milli takımda sakatlanmasıyla büyük şok yaşayan sarı-lacivertliler, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürürken, taraftarları üzecek 2 ayrılık birden yaşanmak üzere. İşte tüm ayrıntılar...