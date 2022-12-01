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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de taraftarları yıkacak ayrılık! İki yıldız dünya devine gidiyor...
Giriş Tarihi: 01.12.2022 07:22 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 07:22

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de taraftarları yıkacak ayrılık! İki yıldız dünya devine gidiyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya Kupası için verilen arada hazırlıkları sürdüren Fenerbahçe, Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında Joao Pedro'nun sakatlığıyla sarsılmıştı. Arda Güler'in de milli takımda sakatlanmasıyla büyük şok yaşayan sarı-lacivertliler, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürürken, taraftarları üzecek 2 ayrılık birden yaşanmak üzere. İşte tüm ayrıntılar...

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de taraftarları yıkacak ayrılık! İki yıldız dünya devine gidiyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya Kupası için verilen arada hazırlıkları sürdüren Fenerbahçe, Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında Joao Pedro'nun sakatlığıyla sarsılmıştı. Arda Güler'in de milli takımda sakatlanmasıyla büyük şok yaşayan sarı-lacivertliler, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürürken, taraftarları üzecek 2 ayrılık birden yaşanmak üzere. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de taraftarları yıkacak ayrılık! İki yıldız dünya devine gidiyor...

Devre arası transfer döneminde kadrosuna takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe birçok seçeneği değerlendirirken, bir yandan da gelen transfer tekliflerini değerlendiriyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de taraftarları yıkacak ayrılık! İki yıldız dünya devine gidiyor...

Dünya Kupası için verilen arada Rayo Vallecano ile İstanbul'da bir hazırlık maçı oynayan sarı-lacivertliler, tecrübeli forveti Joao Pedro'nun sakatlığı ile sarsılmıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de taraftarları yıkacak ayrılık! İki yıldız dünya devine gidiyor...

Joao Pedro, King'in ara pasına koşarken ceza sahası içinde konuk ekipten Mumin Suleiman tarafından düşürüldü. Hakemin penaltı düdüğü çaldığı pozisyonda sakatlanan Pedro, sedyeyle oyundan alındı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de taraftarları yıkacak ayrılık! İki yıldız dünya devine gidiyor...

ARDA GÜLER ŞOKU

Fenerbahçe'de Joao Pedro'dan önce Arda Güler'in sakatlandığı açıklanmış ve genç yıldızın rehabilitasyon sürecinin başladığı belirtilmişti.

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