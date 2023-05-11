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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de tarihi revizyon! Bir mevkideki tüm oyuncular değişiyor...
Giriş Tarihi: 11.05.2023 09:35 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 09:35

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de tarihi revizyon! Bir mevkideki tüm oyuncular değişiyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz hafta şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşayan Fenerbahçe, buna karşın yeni sezonun kadro planlaması için mesaisini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Birçok isimle transfer görüşmesi yapan ve kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, bir mevkideki tüm oyuncularına veda edecek. Fenerbahçe'de yaşanacak bu tarihi revizyon sonrası transferde de çalışmaların hız kazanacağı belirtildi. İşte tüm yaşananlar...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de tarihi revizyon! Bir mevkideki tüm oyuncular değişiyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz hafta şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşayan Fenerbahçe, buna karşın yeni sezonun kadro planlaması için mesaisini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Birçok isimle transfer görüşmesi yapan ve kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, bir mevkideki tüm oyuncularına veda edecek. Fenerbahçe'de yaşanacak bu tarihi revizyon sonrası transferde de çalışmaların hız kazanacağı belirtildi. İşte tüm yaşananlar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de tarihi revizyon! Bir mevkideki tüm oyuncular değişiyor...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe yeni sezonun kadro planlamasını yaparken, sarı-lacivertlilerin kadroda sil baştan revizyon yapma ihtimali belirdi.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de tarihi revizyon! Bir mevkideki tüm oyuncular değişiyor...

DEMBELE LİSTEYE GİRDİ

Forvet bölgesi için kendisine alternatif arayan ve bonservisi elinde olan isimlere yönelen sarı-lacivertlilerde, listedeki adaylardan birisi Moussa Dembele'ydi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de tarihi revizyon! Bir mevkideki tüm oyuncular değişiyor...

Fransız ekibi Lyon'dan kesin olarak ayrılacak 26 yaşındaki golcü, İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'dan da teklif almıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de tarihi revizyon! Bir mevkideki tüm oyuncular değişiyor...

15 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Dembele ile anlaşılması durumunda imza parası da ödenecek. Yıldız oyuncu bu sezon Fransa Ligi'nde 22 maçta 3 gol atabildi.

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