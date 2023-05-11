Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de tarihi revizyon! Bir mevkideki tüm oyuncular değişiyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz hafta şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşayan Fenerbahçe, buna karşın yeni sezonun kadro planlaması için mesaisini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Birçok isimle transfer görüşmesi yapan ve kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, bir mevkideki tüm oyuncularına veda edecek. Fenerbahçe'de yaşanacak bu tarihi revizyon sonrası transferde de çalışmaların hız kazanacağı belirtildi. İşte tüm yaşananlar...