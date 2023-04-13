Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de yönetimden flaş karar! Emre Mor’un ardından bir ayrılık daha...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'ndaki yolunda emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe, yeni sezonun kadro planlamasını da yapıyor. Birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, bir yandan da takımdan ayrılması gündemde olan isimler için çalışma halinde. Emre Mor'a İtalyan ekipleri talip olurken, Fenerbahçe'de yönetim bir ayrılık için daha kararını verdi. İşte tüm ayrıntılar...