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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de yönetimden flaş karar! Emre Mor'un ardından bir ayrılık daha...
Giriş Tarihi: 13.04.2023 07:21 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 07:21

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de yönetimden flaş karar! Emre Mor'un ardından bir ayrılık daha...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'ndaki yolunda emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe, yeni sezonun kadro planlamasını da yapıyor. Birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, bir yandan da takımdan ayrılması gündemde olan isimler için çalışma halinde. Emre Mor'a İtalyan ekipleri talip olurken, Fenerbahçe'de yönetim bir ayrılık için daha kararını verdi. İşte tüm ayrıntılar...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de yönetimden flaş karar! Emre Mor’un ardından bir ayrılık daha...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'ndaki yolunda emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe, yeni sezonun kadro planlamasını da yapıyor. Birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, bir yandan da takımdan ayrılması gündemde olan isimler için çalışma halinde. Emre Mor'a İtalyan ekipleri talip olurken, Fenerbahçe'de yönetim bir ayrılık için daha kararını verdi. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de yönetimden flaş karar! Emre Mor’un ardından bir ayrılık daha...

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, son maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek kritik bir virajı kayıpsız dönmüştü.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de yönetimden flaş karar! Emre Mor’un ardından bir ayrılık daha...


Bir yandan da yeni sezon için güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, hem kadroya katılacak hem de takımdan gönderilecek isimler için yoğun bir mesai harcıyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de yönetimden flaş karar! Emre Mor’un ardından bir ayrılık daha...

EMRE MOR'A FLAŞ TALİP

Son haftalarda formunu artıran ve takıma önemli katkılar sağlayan Emre Mor'la ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atılmıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de yönetimden flaş karar! Emre Mor’un ardından bir ayrılık daha...

Jorge Jesus'un gözüne girmeyi başaran milli futbolcuya İtalyan ekipleri talip olmuştu.

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